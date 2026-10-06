Formula 1
F1, piove sul bagnato per George Russell: andrà in penalità e partirà in fondo a Singapore
Gli obiettivi da raggiungere diventano ancor più belli e stimolanti quando bisogna superare difficoltà crescenti per riuscire a centrarli. Piove però sul bagnato per George Russell. Il pilota britannico della Mercedes andrà infatti in penalità e partirà in fondo alla griglia nel prossimo GP di Singapore.
Il guasto subito nel finale del GP del Bahrain in Malesia, con conseguente ritiro, costringerà il team a montare una nuova power unit sulla monoposto del britannico. La scelta, da regolamento, comporta la penalità e la retrocessione in ultima posizione nella griglia di partenza.
Con questa sostituzione infatti Russell arriverà a quattro motori sostituiti, numero che rappresenta il limite stagionale per ciascun pilota. La partenza dal fondo sarà però limitata alla solo gara di domenica e non anche alla Sprint prevista per sabato pomeriggio.
Il pilota Mercedes, dopo il ritiro nel finale dell’ultima gara quando era terzo, deve ora recuperare 84 punti di svantaggio nei confronti del compagno di squadra Kimi Antonelli quando mancano ancora all’appello sette appuntamenti. Russell, su un circuito nel quale non è semplice sorpassare, dovrà sfoderare il meglio di sé per riuscire a ottenere un risultato positivo che gli consenta, magari, di accorciare le distanze.