F1 oggi in tv, GP Singapore 2026: orario gara, streaming, programma Sky e TV8

Domenica 11 ottobre andrà in scena il GP di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Marina Bay si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 14.00 italiane e per i piloti potrebbe essere già un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Già, perché le opportunità di sorpasso non saranno molte su un tracciato del genere. Parliamo di un circuito cittadino in cui superare è molto complicato e lo start potrebbe andare a definire le strategie e l’andamento dell’intero GP.

Certo, bisognerà anche prestare attenzione alla variabile meteo. A precedere la Sprint, di ieri, un vero e proprio nubifragio si è abbattuto, andando a condizionare non poco lo sviluppo della gara del sabato. Scopriremo se anche in questa circostanze le cose avranno lo stesso andamento.

Come seguire l’evento in tv? Il Gran Premio di Singapore sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGo, mentre su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà visibile in differita ed in chiaro. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale.

F1 OGGI IN TV

Domenica 11 ottobre (orari italiani)

Ore 14:00, Gara (62 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP SINGAPORE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 11 ottobre

Ore 16:55, Gara (62 giri) – Differita tv in chiaro.