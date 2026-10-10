F1 oggi in tv, GP Singapore 2026: orari Sprint e qualifiche, streaming, programma Sky e TV8

Sabato 10 ottobre, seconda giornata del fine-settimana del GP di Singapore, diciassettesima tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Marina Bay assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Uno schedule che prevede la Sprint Race e a seguire le qualifiche.

Nel day-1 l’olandese Max Verstappen si è preso la pole position nelle qualifiche Sprint, assicurandosi la p.1 nella gara del sabato. Una grande dimostrazione di forza di Max, che quest’oggi vorrà confermarsi al vertice della graduatoria sia nella Sprint che nel time-attack che definirà la griglia del GP.

Ferrari e Kimi Antonelli dovranno rispondere. La Rossa con Charles Leclerc ha ben figurato, completando al terzo posto, dietro alla Mercedes di George Russell (2°). Sesta piazza per Lewis Hamilton, più in difficoltà nell’attacco al tempo, come Antonelli (7°), condizionato da una W17 con una configurazione aerodinamica scarsamente efficace.

La seconda giornata del week end del GP di Singapore, appuntamento del Mondiale 2026 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. È prevista la trasmissione in chiaro in diretta su TV8 e su TV8.it della Sprint Race e delle qualifiche. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

F1 OGGI IN TV

Sabato 10 ottobre (orari italiani)

Ore 11:00, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8.

Ore 15:00-16:00, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8.

PROGRAMMA GP SINGAPORE F1 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 10 ottobre (orari italiani)

Ore 11:00, Sprint Race – Diretta tv in chiaro.

Ore 15:00-16:00, Qualifiche – Diretta tv in chiaro.