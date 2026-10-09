F1 oggi in tv, GP Singapore 2026: orari prove prove libere e qualifiche Sprint, streming, programma TV8

Venerdì 9 ottobre prenderà il via il week end del GP di Singapore, tappa del Mondiale 2026 di F1. Messo in archivio il round di Sepang, in Malesia, il cammino asiatico continua a Marina Bay e i piloti dovranno affrontare l’ultimo fine-settimana con la Sprint Race della stagione.

LA DIRETTA LIVE DI FP1 E SPRINT QUALIFYING DI F1 ALLE 10.30 E 14.30

Assisteremo, infatti, a una tre giorni in cui i tempi saranno piuttosto serrati per piloti e scuderie. Lo schedule prevede un’unica sessione di prove libere, che precederà la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che determinerà la griglia di partenza della Sprint Race di domani.

Una sfida per piloti e team, come detto, che dovranno trovare nel più breve tempo possibile la messa a punto ideale su una pista con caratteristiche molto precise. Si tratta di un tracciato che offre pochissime opportunità di sorpasso e la track-position rischia di essere decisiva. Per questo, la massimizzazione del risultato nel time-attack potrebbe risultare determinante.

Il venerdì del GP di Singapore, appuntamento del Mondiale 2026 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) a pagamento, mentre in chiaro su TV8 sarà possibile seguire esclusivamente la diretta della Sprint Qualifying. In streaming vi sarà la copertura completa su SkyGo e su NOW a pagamento, mentre in chiaro e in diretta su TV8.it solo quella del time-attack citato. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali dell’intero programma odierno.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 9 ottobre (orari italiani)

Ore 10:30-11:30, Prove libere a Marina Bay – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 14:30-15:15, Qualifica sprint a Marina Bay – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8.

PROGRAMMA GP SINGAPORE F1 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), Sky Sport Uno (201); TV8 trasmetterà in chiaro e in diretta solo le qualifiche della Sprint e non le prove libere del venerdì, esclusiva su Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in diretta solo le qualifiche della Sprint e non le prove libere del venerdì, esclusiva di Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Venerdì 9 ottobre (orari italiani)

Ore 14:30-15:15, Qualifica sprint a Marina Bay – Diretta tv in chiaro.