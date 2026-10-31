F1 oggi in tv, GP Messico 2026: orari FP3 e qualifiche, streaming, programma Sky e TV8

Sabato 31 ottobre andrà in scena la seconda giornata del diciannovesimo week end del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Citta del Messico, piloti e team saranno chiamati a trovare nel più breve tempo possibile la quadratura del cerchio in un contesto molto particolare.

Il circuito messicano, infatti, è quello più in alto del calendario iridato. Con i suoi 2.285 metri sopra il livello del mare, la pista centroamericana richiederà un assetto diverso dal consueto. L’aria così rarefatta riduce drasticamente la resistenza aerodinamica (permettendo velocità di punta vicine ai 350 km/h), ma mette in crisi il raffreddamento delle monoposto e riduce il carico verticale nelle curve.

Uno dei tratti più caratteristici del tracciato è il Foro Sol. La La vecchia e pericolosa curva finale Peraltada è stata modificata. Oggi le auto passano a bassa velocità all’interno di un vero e proprio ex stadio di baseball, circondate da tribune imponenti che ospitano decine di migliaia di tifosi scatenati. Il circuito misura 4,304 km e prevede 17 curve da ripetere per 71 giri complessivi. Comprende inoltre uno dei rettilinei iniziali più lunghi del mondiale (circa 1,2 km).

La seconda giornata del week end del GP del Messico, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, andrà in scena sabato 31 ottobre. Un day-2 all’insegna delle prove libere 3, previste dalle 18:30 alle 19:30 italiane, e soprattutto dalle qualifiche dalle 22:00 alle 23:00 nostrane.

La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW. E’ prevista la copertura in chiaro su TV8 solo delle qualifiche e in differita. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’intero programma.

F1 OGGI IN TV

Sabato 31 ottobre (orari italiani)

Ore 18:30-19:30, Prove libere 3 a Città del Messico – Diretta tv su Sky Sport F1 (207).

Ore 22:00-23:00, Qualifiche a Città del Messico – Diretta tv su Sky Sport F1 (207).

PROGRAMMA GP USA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207); TV8 trasmetterà esclusivamente la differita delle qualifiche. La copertura televisiva delle prove libere sarà offerta solo da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà esclusivamente la differita delle qualifiche. La copertura televisiva delle prove libere sarà offerta solo da Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Sabato 31 ottobre

Ore 23:25-00:55, Qualifiche a Città del Messico – Differita tv in chiaro.