F1 oggi in tv, GP Bahrain 2026: orario gara, streaming, quando la differita su TV8

Domenica 4 ottobre andrà in scena il GP del Bahrain a Sepang, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito malese si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 09.00 italiane e per i piloti potrebbe essere già un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 9.00

Al termine delle qualifiche, il grande protagonista è stato Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha infatti conquistato una sorprendente pole position, tornando a occupare la prima casella della griglia dopo un digiuno che durava ormai da ben 15 gare. Al suo fianco, in prima fila, scatterà la Ferrari di Lewis Hamilton, pronta a giocarsi le proprie carte fin dalle prime battute della gara.

La seconda fila sarà invece tutta da seguire. A prendersi il terzo posto è stato l’italiano Kimi Antonelli al volante della Mercedes, salito di una posizione grazie alla penalizzazione di cinque posti inflitta a Isack Hadjar. Il pilota che aveva ottenuto originariamente il terzo miglior tempo sarà quindi costretto ad arretrare in griglia. Quarta posizione, invece, per l’altra Ferrari di Charles Leclerc, che completa così le prime due file dello schieramento.

A rendere ancora più imprevedibile il quadro in vista della gara c’è poi l’incognita del meteo. Il circuito di Sepang è da sempre famoso per i suoi improvvisi e violenti acquazzoni, oltre che per le temperature particolarmente elevate. La pioggia non ha inciso in maniera decisiva sulle qualifiche, ma resta il principale elemento di rischio per la strategia di gara. Un eventuale arrivo dell’acqua potrebbe infatti rimescolare completamente le carte, mettendo a dura prova piloti, pneumatici e scelte dei muretti box.

Come seguire l’evento in tv? Il Gran Premio del Bahrain a Sepang sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGo, mentre su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà visibile in differita ed in chiaro. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale.

F1 OGGI IN TV

Domenica 4 ottobre (orari italiani)

Ore 09:00, gara (56 giri) a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP BAHRAIN A SEPANG F1 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 4 ottobre

Ore 16:35, gara (56 giri) a Sepang (Malesia) – Differita tv in chiaro.