F1 oggi in tv, GP Bahrain a Sepang 2026: orari prove libere, programma, streaming

Oggi, venerdì 2 ottobre, prende il via la sedicesima tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Sepang, in Malesia, si prevede un fine-settimana piuttosto intenso dove le scuderie dovranno fare i conti con un circuito dalle caratteristiche molto particolari.

La denominazione del week end è “Bahrain” dal momento che originariamente si sarebbe dovuto competere a Sakhir. Le condizioni di sicurezza non hanno consentito di confermare il tradizionale appuntamento sul circuito in Medio Oriente e allora si è optato per una soluzione di “emergenza”.

Il Circus arriva in Malesia dopo il weekend di Baku con una Mercedes protagonista assoluta della stagione. A guidare il Mondiale piloti è il giovanissimo Kimi Antonelli, che ha raccolto finora 302 punti. Alle sue spalle c’è il compagno di squadra George Russell, a quota 236. Più distanti Lewis Hamilton (199), Lando Norris (186), Charles Leclerc (179) e Max Verstappen (163).

La prima giornata della tappa di Sepang, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, andrà in scena venerdì 2 ottobre. Un day-1 all’insegna delle prove libere, previste dalle 06:30 alle 07:30 e dalle 10:00 alle 11:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la copertura in chiaro su TV8 del day-1. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle due sessioni di prove.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 2 ottobre (orari italiani)

Ore 06:30-07:30, Prove libere 1 a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 10:00-11:00, Prove libere 2 a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Venerdì 2 ottobre

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.