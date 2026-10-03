F1 oggi in tv, GP Bahrain a Sepang 2026: orari FP3 e qualifiche, streaming, differita TV8

Sabato 3 ottobre andrà in scena la seconda giornata del sedicesimo week end del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Sepang, in Malesia, piloti e team saranno chiamati a trovare nel più breve tempo possibile la quadratura del cerchio in un contesto molto particolare.

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 6.30 E ALLE 10.00

Un tracciato su cui il Circus non era presente dal 2017. Una sede di “emergenza”, scelta per disputare il fine-settimana originariamente previsto in Bahrain. Per questioni legati alla sicurezza, visto il clima geopolitico in Medio Oriente, si è optato per questa soluzione, mantenendo comunque la denominazione legata al round di Sakhir.

La seconda giornata del week end del GP del Bahrain a Sepang, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, andrà in scena sabato 3 ottobre. Un day-2 all’insegna delle prove libere 3, previste dalle 06:30 alle 07:30 italiane, e soprattutto dalle qualifiche dalle 10:00 alle 11:00 nostrane.

La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. E’ prevista la copertura in chiaro su TV8 solo delle qualifiche e in differita. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’intero programma.

F1 OGGI IN TV

Sabato 3 ottobre (orari italiani)

Ore 06:30-07:30, Prove libere 3 a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 10:00-11:00, Qualifiche a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà esclusivamente la differita delle qualifiche. La copertura televisiva delle prove libere sarà offerta solo da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà esclusivamente la differita delle qualifiche. La copertura televisiva delle prove libere sarà offerta solo da Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Sabato 3 ottobre

Ore 14:00-15:20, Qualifiche a Sepang (Malesia) – Differita tv in chiaro.