Max Verstappen arpiona la pole per la Sprint a Singapore. Leclerc in seconda fila, Antonelli disperso

Max Verstappen prolunga il suo straordinario periodo di forma e, dopo aver collezionato quattro podi consecutivi tra cui la doppietta (pole+vittoria) di una settimana fa a Sepang, si impone nella Sprint Qualifying di Singapore valevole come diciassettesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il fenomeno neerlandese della Red Bull dovrebbe partire dunque davanti a tutti nella manche breve del sabato, ma pende sulla sua testa un’investigazione per aver superato Lewis Hamilton in regime di bandiere gialle.

In ogni caso al momento il quattro volte campione del mondo può festeggiare la pole position per la Sprint sul circuito cittadino di Marina Bay davanti alla Mercedes di George Russell e alla Ferrari di un solido Charles Leclerc, mentre deludono le McLaren (Oscar Piastri 4° e Lando Norris 5°), l’altra Rossa di Lewis Hamilton (6° dopo aver assaporato a lungo la possibilità di giocarsi la pole) ed il leader iridato Kimi Antonelli, relegato al settimo posto con la W17 equipaggiata con il pacchetto aerodinamico introdotto in Malesia.

In SQ1 tutti i piloti sono obbligati da regolamento a montare gomme medie, ma in tanti non riescono a completare un giro valido prima della bandiera rossa provocata dai detriti della Cadillac di Perez (ripartito dopo aver danneggiato l’ala anteriore) a 6 minuti dalla fine. Nel finale tutti i big riescono a superare il taglio, con Verstappen primo in 1’33″477 davanti a Leclerc e Russell. Eliminati Lindblad con la Racng Bulls, Stroll con l’Aston Martin, le Williams di Albon (19°) e Sainz (22°) e le Cadillac di Perez (20°) e Bottas (21°).

In SQ2 vige ancora l’obbligo di utilizzo della mescola media e le Ferrari si mettono a dettare il passo con Leclerc in 1’32″246 davanti a Hamilton, Norris e Russell (salvatosi all’ultimo giro disponibile dopo aver pasticciato nei primi due tentativi). Fuori dalla top10 Colapinto con l’Alpine, le Audi di Hulkenberg (12°) e Bortoleto (14°), le Haas di Bearman (13°) e Ocon (16°), Alonso (15°) con l’Aston Martin.

In SQ3 si passa alle gomme morbide e Verstappen piazza la zampata del fuoriclasse fermando il cronometro in 1’31″156, con un vantaggio di 120 millesimi su Russell. A seguire Leclerc, Piastri, Norris, Hamilton e Antonelli solo 7° a oltre mezzo secondo dal compagno di squadra.

CLASSIFICA QUALIFICHE SPRINT GP SINGAPORE F1 2026

1. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) 1:31.156

2. George RUSSELL (Mercedes) +0.120

3. Charles LECLERC (Ferrari) +0.243

4. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.298

5. Lando NORRIS (McLaren) +0.431

6. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.546

7. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.693

8. Liam LAWSON (Racing Bulls) +1.185

9. Isack HADJAR (Red Bull Racing) –

10. Pierre GASLY (Alpine) +2.163

11. Franco COLAPINTO (Alpine) –

12. Nico HULKENBERG (Audi) –

13. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) –

14. Gabriel BORTOLETO (Audi) –

15. Fernando ALONSO (Aston Martin) –

16. Esteban OCON (Haas F1 Team) –

17. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) –

18. Lance STROLL (Aston Martin) –

19. Alexander ALBON (Williams) –

20. Sergio PEREZ (Cadillac) –

21. Valtteri BOTTAS (Cadillac) –

22. Carlos SAINZ (Williams) –