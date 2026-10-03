F1, Kimi Antonelli rialza la testa e domina la FP3 a Sepang. Russell lontano, Ferrari terza forza

Kimi Antonelli batte un colpo dopo un venerdì sottotono e lascia il segno a Sepang firmando il miglior tempo nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2026 (recupero dell’appuntamento non disputato a Sakhir), valevole come sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

1’36″302 il crono realizzato dall’italiano della Mercedes, che ha effettuato uno step gigantesco rispetto a ieri (anche probabilmente grazie all’utilizzo di una power unit più performante) candidandosi al ruolo di favorito per la pole position. Il leader del campionato si è esaltato nella simulazione di qualifica con gomme soft, rifilando ben 278 millesimi al primo inseguitore Max Verstappen e oltre mezzo secondo all’altra Red Bull di Isack Hadjar, terzo.

FP3 negativa in casa Mercedes per George Russell, che ha pagato un gap di 610 millesimi dal compagno di squadra non completando il suo time-attack con il secondo treno di gomme soft nuove nelle battute conclusive del turno. Rimbalza indietro la Ferrari almeno sul giro secco, con Charles Leclerc quinto (provando la gomma dura nella prima fase della sessione) e Lewis Hamilton sesto a sette decimi.

Chiudendo il quadro dei top team McLaren non ha brillato attestandosi in settima piazza con Lando Norris a 850 millesimi (con una mescola di svantaggio) ed in ottava con Oscar Piastri a 1.066. mentre completano la top10 Franco Colapinto su Alpine e Arvid Lindblad su Racing Bulls. Appuntamento alle ore 10.00 italiane per l’inizio della qualifica.

CLASSIFICA FP3 GP BAHRAIN F1 2026

1. Kimi ANTONELLI (Mercedes) 1:36.302

2. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.278

3. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +0.558

4. George RUSSELL (Mercedes) +0.610

5. Charles LECLERC (Ferrari) +0.714

6. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.739

7. Lando NORRIS (McLaren) +0.859

8. Oscar PIASTRI (McLaren) +1.064

9. Franco COLAPINTO (Alpine) +1.618

10. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +1.782

11. Gabriel BORTOLETO (Audi) +1.902

12. Fernando ALONSO (Aston Martin) +1.921

13. Pierre GASLY (Alpine) +1.939

14. Esteban OCON (Haas F1 Team) +1.950

15. Liam LAWSON (Racing Bulls) +1.964

16. Nico HULKENBERG (Audi) +2.054

17. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +2.390

18. Carlos SAINZ (Williams) +2.414

19. Lance STROLL (Aston Martin) +2.509

20. Alexander ALBON (Williams) +2.747

21. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +3.629

22. Sergio PEREZ (Cadillac) +3.921