F1, GP USA 2026: risultati e classifica FP3. Hamilton il migliore, Verstappen in scia. Antonelli non brilla

Calato il sipario sulla terza sessione di prove libere del GP degli USA, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul tracciato di Austin, le scuderie hanno lavorato per trovare gli ultimi affinamenti sull’assetto, decisivi per le qualifiche in programma dalle 23:00 italiane sul circuito texano.

Il tracciato, lungo 5,513 chilometri, alterna curve ad alta velocità, rapidi cambi di direzione e sezioni più lente che richiedono elevata trazione. Per essere competitivi occorre combinare una buona velocità di punta con livelli di carico aerodinamico efficienti nei tratti più guidati, un aspetto che assume un’importanza ancora maggiore con l’attuale generazione di monoposto.

Dal punto di vista degli pneumatici, il COTA presenta sollecitazioni distribuite su entrambi gli assi. Nel primo settore, caratterizzato da curve veloci e cambi di direzione ispirati ai grandi circuiti europei, gli pneumatici anteriori saranno particolarmente sotto stress. Nel terzo settore, invece, le numerose accelerazioni in uscita dalle curve lente tenderanno a generare degrado termico soprattutto sulle gomme posteriori.

Lewis Hamilton con la Ferrari è stato il migliore nel corso della FP3, a precedere la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc. Scuderia di Maranello che si conferma veloce nelle libere, ma vedremo nelle qualifiche. Qualche problema coi track-limits per Kimi Antonelli, quarto e comunque davanti al compagno di squadra, George Russell.

RISULTATI E CLASSIFICA FP3 GP USA F1 2026

1 Lewis Hamilton Ferrari 1:34.893 4

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.168 4

3 Charles Leclerc Ferrari +0.234 5

4 Kimi Antonelli Mercedes +0.303 5

5 George Russell Mercedes +0.488 4

6 Oscar Piastri McLaren +0.638 5

7 Nico Hülkenberg Audi +0.698 4

8 Lando Norris McLaren +0.813 3

9 Pierre Gasly Alpine +1.011 4

10 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.037 4

11 Liam Lawson Racing Bulls +1.038 5

12 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.188 5

13 Gabriel Bortoleto Audi +1.283 7

14 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.342 3

15 Franco Colapinto Alpine +1.358 4

16 Fernando Alonso Aston Martin +1.562 3

17 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.849 5

18 Lance Stroll Aston Martin +2.238 3

19 Alexander Albon Williams +2.775 3

20 Carlos Sainz Williams +2.818 4

21 Sergio Pérez Cadillac +2.991 4

22 Valtteri Bottas Cadillac +3.872 4