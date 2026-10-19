F1, GP USA 2026: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Ad Austin, tra il 23 e il 25 ottobre, il Mondiale di F1 torna sul Circuit of The Americas, in Texas, per quello che è il diciottesimo round della stagione. Da qui in avanti mancheranno solo sei gare alla fine, e il campionato entra così nella sua fase decisiva.

Questo weekend, però, ha un sapore speciale soprattutto per i tifosi italiani. Kimi Antonelli, giovane talento al volante della Mercedes, arriva negli Stati Uniti da leader della classifica piloti con 340 punti, e Austin potrebbe diventare per lui il primo vero “match point” per il titolo. Il margine di vantaggio è ampio: il più vicino degli inseguitori, nonché compagno di squadra, George Russell, è fermo a 238 punti, a ben 102 lunghezze di distanza.

In tutto questo, la Ferrari vorrà lasciare il segno. Stando alle informazioni che filtrano da Maranello, la Rossa porterà l’ultimo aggiornamento aerodinamico della stagione, allo scopo di migliorare le prestazioni della SF-26. Il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton si augurano di poter avere a loro disposizione una vettura performante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio degli Stati Uniti 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP USA F1 2026

Venerdì 23 ottobre (orari italiani)

Ore 19:30-20:30, Prove libere (I)

Ore 23:00-24:00, Prove libere (II)

Sabato 24 ottobre (orari italiani)

Ore 19:30-20:30, Prove libere (III)

Ore 23:00-24:00, Qualifiche

Domenica 25 ottobre (orari italiani)

Ore 21:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP USA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.