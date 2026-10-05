F1, GP Singapore 2026: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

La F1 non conosce pause e, dopo l’insolito appuntamento di Sepang con il Gran Premio del Bahrain, disputato eccezionalmente sul tracciato malese, è già pronta a riaccendere i motori. Il Circus approda infatti al Marina Bay Street Circuit per il Gran Premio di Singapore 2026, diciassettesimo round della stagione, in programma da venerdì 9 a domenica 11 ottobre. Un fine settimana destinato ad assumere un peso specifico importante nella corsa ai titoli, anche perché il calendario propone l’ultimo appuntamento stagionale con il format Sprint.

Tra le strade illuminate a giorno di Marina Bay, il margine di errore sarà ridotto al minimo. Il circuito cittadino di Singapore, stretto, tortuoso e caratterizzato da una successione di curve che mettono a dura prova vetture e piloti, lascia poco spazio alla preparazione. A complicare ulteriormente il lavoro delle squadre ci sarà proprio il format Sprint: le scuderie avranno a disposizione soltanto un’ora di prove libere nella mattinata di venerdì per individuare il compromesso ideale in termini di assetto, degrado degli pneumatici e gestione delle temperature. Subito dopo si entrerà nel vivo della competizione, con ogni sessione chiamata ad avere un peso determinante sull’intero weekend.

Il grande protagonista della fase finale del campionato è però Kimi Antonelli. Il secondo posto conquistato a Sepang, unito al clamoroso ritiro di George Russell per un problema meccanico a soli cinque giri dalla bandiera a scacchi, ha permesso al pilota italiano di ampliare ulteriormente il proprio vantaggio in classifica. Antonelli guida ora con 84 punti di margine sul compagno di squadra e, con pochi appuntamenti ancora da disputare, vede sempre più vicino l’obiettivo iridato. La Mercedes, almeno sul fronte della classifica piloti, sembra dunque avere già imboccato una direzione molto precisa.

Alle spalle di Antonelli, invece, la situazione resta decisamente più incerta. Russell è chiamato a reagire dopo il pesante zero rimediato in Malesia, ma deve contemporaneamente guardarsi dal ritorno di Lewis Hamilton, salito sul podio a Sepang e ora pronto a sfruttare ogni ulteriore passo falso del compagno di squadra. Ancora più serrata è la battaglia per le posizioni immediatamente successive: Charles Leclerc, Lando Norris e Max Verstappen sono separati da appena tre punti, trasformando il weekend di Singapore in un passaggio potenzialmente decisivo per gli equilibri della classifica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Singapore 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP SINGAPORE F1 2026

Venerdì 9 ottobre (orari italiani)

Ore 10:30-11:30, Prove libere

Ore 14:30-15:15, Qualifica sprint

Sabato 10 ottobre (orari italiani)

Ore 11:00, Sprint Race

Ore 15:00-16:00, Qualifiche

Domenica 11 ottobre (orari italiani)

Ore 14:00, Gara

PROGRAMMA GP SINGAPORE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.