F1, George Russell: “Verstappen molto veloce. Dobbiamo lavorare sul set-up, siamo indietro”

George Russell ha chiuso in settima posizione il secondo turno di prove libere del Gran Premio del Bahrain a Sepang 2026 (recupero della prova non disputata a Sakhir), sedicesima tappa stagionale del Mondiale di F1. Il pilota inglese della Mercedes ha accusato un distacco di quasi mezzo secondo dal miglior tempo di Charles Leclerc nella simulazione di qualifica, commettendo un errore all’ultima curva del suo unico giro veloce con gomme soft e non migliorando quindi quanto fatto in precedenza con la mescola media.

Il fresco vincitore della gara di Baku, presentatosi ai microfoni di F1 TV a fine giornata, ha fatto il punto della situazione indicando la Red Bull come l’avversario forse più temibile per il weekend malese oltre ovviamente al compagno di squadra e leader iridato Kimi Antonelli: “Al momento credo che Verstappen sia molto veloce e anche il passo gara della McLaren è sembrato notevole, ma mai dire mai“.

“È stata un’esperienza davvero bella guidare su questo circuito, non ci avevo mai corso prima. È un luogo davvero iconico, quindi è stato fantastico. Tuttavia, in queste condizioni, il degrado degli pneumatici è enorme per tutti e le vetture lavorano in una finestra operativa molto diversa. Credo quindi che, come squadra, non siamo ancora riusciti a portare la macchina al livello necessario: dobbiamo apportare delle modifiche all’assetto, perché siamo un po’ indietro in termini di passo“, spiega Russell.

Sui benefici generati dal pacchetto di aggiornamenti portato da Mercedes in Malesia: “Sento il carico aerodinamico aggiuntivo in alcune curve, ma il surriscaldamento ed il degrado degli pneumatici finiscono per prevalere su tutto il resto. È più una questione di assetto che di aggiornamento in sé, dobbiamo quindi risolvere questo problema durante la notte e ripartire da lì“.