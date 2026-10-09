F1, George Russell: “Verstappen ha usato una strategia diversa, non male guidare la macchina vecchia”

George Russell partirà dalla prima fila in occasione della Sprint Race valida per il GP di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in fase di svolgimento questo weekend presso le strade della città asiatica. Ottima prestazione per il pilota Mercedes, nettamente più veloce del leader della classifica Kimi Antonelli, apparso molto più lento con una vettura nuova.

Nella fattispecie il nativo di King’s Lynn ha raccolto un gap di 0.120 rispetto a un ritrovato Max Verstappen, poleman di giornata con il crono di 1:31.156. Al terzo posto si è invece accomodato Charles Leclerc che, a bordo della sua Ferrari, ha guadagnato un gap di 0.243. Una volta intercettato in zona mista, Russell ha commentato la sua prova:

“Siamo stati competitivi per tutto il giorno, a dire il vero, fin dalle prime tornate del primo settore. Ovviamente, abbiamo guidato la classifica dei tempi in quella sessione. Max era veloce e ha adottato una strategia un po’ diversa dalla nostra nella SQ3, facendo solo un giro. Chissà quale sia stata la strategia migliore, ma sono piuttosto soddisfatto del secondo posto”.

Russell ha poi proseguito: “Posso confermare che la vecchia macchina non è male. Lo sappiamo. Vedremo cosa ci riserva la giornata di domani con Kimi che usa l’aggiornamento. Come squadra, non abbiamo ancora nulla che ci indichi che non stia funzionando, ma questo è uno sport guidato dal cronometro, e i tempi non sono ancora stati buoni per l’aggiornamento. Quindi, vedremo, magari in un altro posto, in un altro giorno”.