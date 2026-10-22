F1, George Russell: “Questa stagione semplicemente non doveva andare. Antonelli più efficace con le nuove macchine”

George Russell sarà uno dei protagonisti più attesi in Texas per il Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come diciottesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes spera di rimandare la festa del compagno di squadra Kimi Antonelli, tornando magari alla vittoria e consolidando la sua seconda piazza in classifica generale.

“La mia visione del campionato è stata un rollercoaster. All’inizio dell’anno, quando avevo un ritardo importante in termini di punti, la cosa che non mi faceva dormire la notte non era la classifica, ma la mia mancanza di prestazioni. Mi chiedevo continuamente come migliorare, di cosa avessi bisogno io dalla macchina e cosa la macchina chiedesse alla mia guida, piuttosto che angustiarmi per un’opportunità che rischiava di sfuggirmi. Questa stagione semplicemente non doveva andare. Non sono amareggiato: preferisco guardare agli aspetti in cui avrei potuto e dovuto fare meglio, piuttosto che recriminare su eventi fuori dal mio controllo. Se da un lato ho avuto la mia dose di sfortuna, dall’altro diverse mie prestazioni non sono state all’altezza di ciò di cui so di essere capace“, dichiara il pilota inglese durante il media day di Austin.

Sul confronto diretto con Antonelli nel 2026: “Con le vetture e le gomme di quest’anno, il suo stile di guida naturale si è rivelato molto efficace, specialmente sul passo gara. Io sono un pilota che si concentra molto sul centro e sull’uscita di curva, andando presto e con decisione sul pedale dell’acceleratore. Kimi fa l’opposto: attacca molto l’ingresso curva ed entra sul gas più tardi. Con le nuove power unit, ritardare la fase di accelerazione non è necessariamente uno svantaggio. Il modo in cui si sono comportati auto, pneumatici e motori ha creato per lui una ricetta perfetta, alla quale io ho dovuto adattarmi“.

Sull’andamento del 2026: “All’inizio della stagione, chiunque tra noi due finisse davanti all’altro vinceva la gara. Ora la Red Bull ha vinto due delle ultime gare, la McLaren avrebbe potuto vincerne tre e la Ferrari ne ha portate a casa due. La griglia è molto più compatta, quindi i miei miglioramenti sono arrivati, per così dire, nel momento sbagliato”.

Mercedes monterà il pacchetto di aggiornamenti introdotto a Sepang e Singapore anche in Texas: “I dati di Singapore ci sono serviti per capire le differenze tra le varie configurazioni. Questo nuovo pacchetto richiede regolazioni di assetto più ampie di quanto avessimo previsto, ma il potenziale c’è. Sappiamo di dover spingere se vogliamo tornare a vincere con continuità, sia quest’anno che, soprattutto, nella prossima stagione“.