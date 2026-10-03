George Russell: “Peggior qualifica della stagione, ma domani la gara sarà lunga”

Doveva essere un sabato positivo quello di George Russell dopo il weekend perfetto di Baku, invece il britannico e la Mercedes in generale hanno sofferto non poco le qualifiche del Gran Premio del Bahrain 2026. A Sepang, Russell è stato il più lento in qualifica di tutti i piloti delle top scuderie, finendo addirittura in ottava posizione, ma scatterà in settima domani per la penalità a Hadjar.

Un risultato deludente per la scuderia austriaca che non è riuscita a piazzare nessuna monoposto in prima fila. Kimi Antonelli, leader del Mondiale, è stato però capace di difendersi, acciuffando un terzo posto che dà speranza per domani. Russell invece è stato autore probabilmente della peggior qualifica dell’anno, chiusa a 741 millesimi dalla pole ed a 241 millesimi dal compagno di squadra.

Come riportato da autosprint, il britannico ha così commentato la prestazione negativa, cercando di spiegare il perché del risultato: “La verità è che non lo sappiamo, onestamente. L’asfalto è senza dubbio il più aggressivo della stagione finora. Per le gomme è un inferno, e lo è per tutti, ma sembra che danneggi noi più degli altri. È stata di gran lunga la nostra peggiore qualifica della stagione”.

Chiudendo sulle speranze per domani: “Penso però che domani avremo comunque una gara lunga, ci saranno tante strategie e tante opzioni diverse, quindi vedremo”.