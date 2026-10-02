F1, Charles Leclerc il più veloce nelle seconde libere a Sepang. Red Bull impressiona, Antonelli non brilla

Il venerdì di Sepang si chiude con il miglior tempo di Charles Leclerc nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2026 (recupero dell’evento non disputato a Sakhir), sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari ha fermato il cronometro in 1’37″528 nella simulazione di qualifica con gomme soft, ma bisognerà attendere la giornata di domani per avere un quadro più preciso sui valori in campo.

La scarsa aderenza dell’asfalto malese sta complicando notevolmente il lavoro dei team e a questo punto la ricerca del set-up ottimale (per andare forte nel time-attack ma anche in gara) potrà fare la differenza in un contesto molto diverso dagli altri. La Scuderia di Maranello nel frattempo ha risposto presente in FP2, piazzando anche Lewis Hamilton nella top5 a tre decimi dal compagno di squadra e soprattutto dimostrando un buon passo nei long-run.

Sessione decisamente positiva in casa Red Bull, con Isack Hadjar 2° a 99 millesimi dalla vetta ed un convincente Max Verstappen 4° a 0.257 senza provare il time-attack con la soft (il suo miglior giro era arrivato con la mescola media) per concentrarsi sulla simulazione di gara. Dopo una FP1 in sordina è salita di colpi anche la McLaren, con Lando Norris 3° a 0.137 e Oscar Piastri 6° a 0.371 facendo intravedere un gran potenziale sul ritmo con gomme usate.

Riscontri contrastanti per Mercedes, che si attendeva un venerdì più solido dopo l’introduzione del pacchetto di aggiornamenti sulla W17 proprio a Sepang, mentre George Russell e Kimi Antonelli hanno pasticciato nel time-attack con le soft non migliorandosi e rimanendo quindi rispettivamente in settima e ottava piazza a circa mezzo secondo da Leclerc, effettuando poi dei long-run competitivi.

CLASSIFICA FP2 GP BAHRAIN F1 2026

1. Charles LECLERC (Ferrari) 1:37.528

2. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +0.099

3. Lando NORRIS (McLaren) +0.137

4. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.257

5. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.305

6. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.371

7. George RUSSELL (Mercedes) +0.492

8. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.532

9. Liam LAWSON (Racing Bulls) +0.968

10. Pierre GASLY (Alpine) +1.060

11. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +1.352

12. Gabriel BORTOLETO (Audi) +1.523

13. Nico HULKENBERG (Audi) +1.581

14. Esteban OCON (Haas F1 Team) +1.833

15. Fernando ALONSO (Aston Martin) +1.950

16. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +2.178

17. Carlos SAINZ (Williams) +2.402

18. Lance STROLL (Aston Martin) +2.622

19. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +2.658

20. Alexander ALBON (Williams) +2.693

21. Sergio PEREZ (Cadillac) +3.410

22. Franco COLAPINTO (Alpine) +5.863