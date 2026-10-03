Europei ciclismo femminile 2026 oggi: orari, tv, percorso, favorite. L’Italita punta su Longo Borghini

Sarà una giornata decisamente importante ai Campionati Europei di ciclismo in corso di svolgimento in Slovenia. Oggi si assegna il titolo nella prova in linea femminile e c’è grande attesa in casa Italia soprattutto per Elisa Longo Borghini, che va a caccia della maglia continentale dopo aver sfiorato quella iridata a Montreal.

PERCORSO PROVA IN LINEA DONNE EUROPEI 2026

Sono 130 chilometri il percorso della prova in linea femminile agli Europei di ciclismo in corso di svolgimento in Slovenia. Si parte dalla capitale Lubiana e si arriva a Šenčur. Una lunga prima parte tutta pianeggiante fino al primo passaggio sul traguardo finale. Si entra nel percorso finale che le atlete dovranno affrontare per due volte e dove spicca a salita di Možjanca, uno strappo di 2100 metri con una pendenza media del 10,2%. Subito dopo la discesa ancora un tratto pianeggiante di pochi chilometri fino all’arrivo.

PROGRAMMA PROVA IN LINEA DONNE EUROPEI 2026

Sabato 3 ottobre

Ore 13.30 Prova in linea élite donne

ITALIANE IN GARA

Prova in linea élite donne – Elisa Longo Borghini, Gaia Masetti, Francesca Barale, Letizia Borghesi, Eleonora Camilla Gasparrini, Soraya Paladin, Silvia Persico, Debora Silvestri

FAVORITE PROVA IN LINEA DONNE EUROPEI 2026

Demi Vollering sogna la clamorosa doppietta dopo il successo ai Mondiali di Montreal. Le due principali rivali dell’olandese sembrano essere la polacca Kasia Niewiadoma, argento in Canada, ed Elisa Longo Borghini, che invece si è messa al collo la medaglia di bronzo. Attenzione poi anche alla svizzera Marlen Reusser, alla francese Juliette Berthet e poi restando sempre in casa Olanda e Polonia anche a Puck Pieterse e Dominika Włodarczyk. Della partita per le medaglie ci può essere assolutamente anche la spagnola Paula Blasi, che deve riscattare la delusione per il ritiro ai Mondiali. Se dovesse venire fuori una corsa super tattica, senza che nessuna riesca a fare la differenza sui due passaggi in salita, occhio a Lorena Wiebes, soprattutto se dovesse resistere a quelle pendenze.

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING I MONDIALI CICLISMO 2026

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 13.25, su Rai 2 dalle 15.30

Diretta streaming: dalle 13.25 Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX, Eurosport 1, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport