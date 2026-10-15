Emma Fioravanti: “Centro Federale a Brescia immenso, ci si perde! Punto a tornare sui quattro attrezzi”

Obiettivo: crescere, crescere e ancora crescere. Dopo la più che positiva esperienza maturata ai Giochi del Mediterraneo, Emma Fioravanti scalda i motori in vista dei Campionati Mondiali 2026 di ginnastica artistica, rassegna in scena questo fine settimana nei Paesi Bassi, precisamente a Rotterdam. la giovane azzurra è stata intercettata dai microfoni di Ginnasticomania, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport, per tracciare non solo un piccolo bilancio su quanto fatto fino a questo momento ma anche per presentare l’imminente competizione iridata.

In prima battuta l’atleta ha parlato del nuovo Centro Federale di Brescia, dove vive insieme alle sue compagne traendo tutti i vantaggi di una struttura attrezzata e confortevole: “Qua ci sono tutte le attrezzature di ogni marca, in modo da poterci abituare alle competizioni internazionali – ha detto Fioravanti – A Parigi 2024 la trave per esempio era Gymnova, che si trova anche qua. Io vivo qui, a Brescia, all’interno del Centro Federale, mi trovo bene. L’ambiente è gigantesco e la palestra è immensa, ci si perde. Anche le stanze sono molto grandi, abbiamo anche degli spazi per fare terapia. Abbiamo anche allestito l’area per fare scuola, e poi l’area relax per la sera”.

Successivamente, la classe 2009 ha parlato proprio dei recenti Giochi del Mediterraneo di Taranto, dove sono arrivate tante soddisfazioni: “Sono stati una sorpresa, non dovevo gareggiare all’inizio, poi ho avuto l’opportunità di fare corpo libero e volteggio, ho dato una mano per la vittoria di squadra; nel volteggio ho avuto un problemino con la mano ed è arrivato il terzo punteggio, ma è stata una bellissima esperienza. Quasi tutti gli atleti eravamo in una nave da crociera, immensa. I letti erano molto comodi, poi c’erano piscine, escape room, spa. Una nuova esperienza per me. Forse qualcuno era in hotel, ma a bordo eravamo veramente in tantissimi e si stava bene”.

In ultimo la ginnasta ha svelato i suoi obiettivi in futuri con vista su Rotterdam: “Miro a ritornare su tutti e quattro gli attrezzi, un problema alla spalla mi ha impedito la preparazione complessiva, specie alle parallele. Ci saranno poi i Mondiali, io porterò avanti la preparazione e si vedrà”.

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