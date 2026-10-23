Elisa Iorio e Giulia Perotti in finale ai Mondiali: programma parallele, orario, tv, streaming

Elisa Iorio e Giulia Perotti si sono qualificate alla finale alle parallele asimmetriche dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica, in corso di svolgimento alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi). L’appuntamento è per sabato 24 ottobre: le finali di specialità si disputeranno tra le ore 14.00 e le ore 18.00, la gara alle parallele sarà la quarta di giornata, dopo il corpo libero maschile, il volteggio femminile e il cavallo con maniglie (da seguire Gabriele Targhetta)..

La fuoriclasse emiliana si è meritata l’accesso all’atto conclusivo sugli staggi con il quarto punteggio della sessione (14.466). La 23enne può andare a caccia di una medaglia: dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli ultimi Europei, l’azzurra inseguirà il suo primo alloro iridato a livello individuale, fronteggiando una concorrenza di primissimo piano. Giulia Perotti si presenta con il settimo accredito (14.366) e, dopo essersi tinta di bronzo agli Europei, proverà a stupire da outsider.

Salvo grosse cadute o errori molto gravi, l’algerina Kaylia Nemour si confermerà sul gradino più alto del podio (14.933 nel turno preliminare, con errore). Le altre pretendenti di maggiore rilievo per le medaglie sono la tedesca Helen Kevric (14.766), la francese Elena Colas (14.533) e l’olandese Naomi Visser (14.466). Saranno della partita anche la russa Alena Glotova (14.400) e la statunitense Skye Blakely (14.333).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale alle parallele dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica con Elisa Iorio e Giulia Perotti. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO IORIO E PEROTTI IN FINALE AI MONDIALI

Sabato 24 ottobre

Quarta finale dalle ore 14.00 Parallele asimmetriche: con Elisa Iorio, Giulia Perotti

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.