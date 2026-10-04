Formula 1
Classifica F1, Mondiale piloti 2026: Kimi Antonelli a +84 sul primo inseguitore, Hamilton vicino a Russell
Kimi Antonelli consolida il primo posto nella classifica generale del Mondiale F1 dopo aver chiuso secondo a Sepang, sede del GP del Bahrain: l’azzurro è secondo, mentre il suo compagno di squadra, il britannico George Russell, si ritira e torna a -84 in graduatoria.
Terzo posto consolidato per il britannico della Ferrari, Lewis Hamilton, che approfitta del ritiro del connazionale e sale sul gradino più basso del podio in Malesia, allungando sul monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, ora quarto davanti al neerlandese Max Verstappen con la Red Bull, quinto.
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2026
1 Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) 320
2 George Russell (Regno Unito, Mercedes) 236
3 Lewis Hamilton (Regno Unito, Ferrari) 214
4 Charles Leclerc (Monaco, Ferrari) 191
5 Max Verstappen (Paesi Bassi, Red Bull) 188
6 Lando Norris (Regno Unito, McLaren) 188
7 Oscar Piastri (Australia, McLaren) 128
8 Isack Hadjar (Francia, Red Bull) 96
9 Liam Lawson (Nuova Zelanda, Racing Bulls) 65
10 Pierre Gasly (Francia, Alpine) 41
11 Arvid Lindblad (Regno Unito, Racing Bulls) 38
12 Franco Colapinto (Argentina, Alpine) 27
13 Oliver Bearman (Regno Unito, Haas) 20
14 Gabriel Bortoleto (Brasile, Audi) 10
15 Nico Hulkenberg (Germania, Audi) 7
16 Carlos Sainz Jr. (Spagna, Williams) 7
17 Esteban Ocon (Francia, Haas) 7
18 Fernando Alonso (Spagna, Aston Martin) 7
19 Alexander Albon (Thailandia, Williams) 5
20 Yuki Tsunoda (Giappone, Racing Bulls) 1
21 Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0
22 Valtteri Bottas (Finlandia, Cadillac) 0
23 Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0
24 Lance Stroll (Canada, Aston Martin) 0