Formula 1
Classifica Mondiale costruttori F1 2026: Ferrari a -151 dalla Mercedes, ma allunga sulla McLaren
La Red Bull ha festeggiato la vittoria di Max Verstappen nel GP del Bahrain, mentre grazie alla seconda posizione di Kimi Antonelli la Mercedes ha puntellato il primo posto nella classifica del Mondiale costruttori con 556 punti all’attivo, mantenendo ampio il vantaggio nei confronti della Ferrari.
La Scuderia di Maranello ha portato a casa il terzo posto del britannico Lewis Hamilton ed il quarto del monegasco Charles Leclerc: la Ferrari insegue a quota 405 punti, con un ritardo di 151 lunghezze dai rivali. La McLaren staziona in terza piazza con 316 punti, la Red Bull insegue in quarta con 298.
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2026
1 Mercedes 556
2 Ferrari 405
3 McLaren 316
4 Red Bull Racing 298
5 Racing Bulls 90
6 Alpine 68
7 Haas F1 Team 27
8 Audi 17
9 Williams 12
10 Aston Martin 7
11 Cadillac 0