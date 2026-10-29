Clarissa Rinaldi tra le ginnaste da seguire alle Olimpiadi Giovanili! I nomi di World Gymnastics, le big e gli azzurri

Clarissa Rinaldi è stata grandissima protagonista tra le juniores agli ultimi Europei di ginnastica artistica, contribuendo alla conquista della medaglia d’argento nella gara a squadre e salendo poi sul gradino più basso del podio nel concorso generale individuale, alle parallele asimmetriche e al corpo libero. La 14enne romana sarà il faro dell’Italia alle Olimpiadi Giovanili, che andranno in scena a Dakar (Senegal) dal 31 ottobre all’11 novembre.

La portacolori della Vertigo è stata individuata anche da World Gymnastics tra le atlete che andranno seguite in terra africana, dove Clarissa Rinaldi sarà affiancata da Sofia Frenna e Dalila D’Aniello. L’Italia proverà a essere della partita nel team event, dove la Cina di Chen Ziyan, Xie Guying e Zhong Qi partirà con i favori del pronostico, mentre il Giappone si metterà nelle mani di Yume Minamino (Campionessa del Mondo juniores nel concorso generale). La russa Polina Dmitrieva ha conquistato quattro ori e un argento ai recenti Europei juniores, dunque sarà da seguire con grande attenzione. Sono state menzionate anche la rumena Aniela Tudor e la francese Louane Plisson.

La gara a squadre maschile si preannuncia come una sfida serrata tra Giappone e Cina. Per il Giappone il protagonista assoluto sarà Ikki Nishihara, il campione asiatico junior 2026 nel concorso generale, che ha conquistato anche i titoli asiatici junior al cavallo con maniglie, alle parallele simmetriche e alla sbarra. L’atleta di punta della Cina sarà Yang Lanbin, vincitore di medaglie individuali alle parallele simmetriche, alla sbarra orizzontale e sul giro completo agli Asiatici di categoria.

Attenzione anche al britannico Uzair Chowdhury, oro continentale a Zagabria. La Russia sarà assente con la squadra maschile, ma attenzione al temibile Daniil Smirnov nell’all-around (ha dettato legge nella capitale croata). Uno sguardo ai colombiani Matias Ramos e Maximiliano Salcedo, sul podio ai recenti Campionati Sudamericani, e al canadese Jaydon Da Silva. L’Italia sarà rappresentata da Michele Boschetti, Giacomo Capuzzo, Alessandro Salvati.