Calendario Mondiali ginnastica artistica 2026: programma, orari, tv, streaming

I Mondiali 2026 di ginnastica artistica si disputeranno a Rotterdam (Paesi Bassi) da sabato 17 a domenica 25 ottobre. La rassegna iridata tornerà nel suo programma completo, dopo quanto successo dodici mesi fa in quel di Jakata: ci sarà spazio per la sempre sentita gara a squadre, l’evento che premia la profondità e la caratura del movimento di un intero Paese. Le Nazioni qualificate saranno presenti con cinque donne e cinque uomini, l’evento metterà in palio tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028: le compagini che saliranno sul podio del team event conquisteranno il pass per i Giochi.

Si incomincerà con le qualificazioni spalmate su tre giorni: sabato 17 e domenica 18 ci sarà spazio per gli uomini, domenica 18 e lunedì 19 per le donne. L’Italia sarà impegnata con il seguente programma: i ragazzi del CT Giuseppe Cocciaro scenderanno in pedana in occasione della quinta suddivisione, prevista domenica 18 ottobre alle ore 10.00; le ragazze del CT Enrico Casella gareggeranno nella terza suddivisione, in programma domenica 18 ottobre alle ore 19.40.

Le migliori otto squadre accederanno agli atti conclusivi del team event, previste tra martedì 20 (uomini) e mercoledì 21 ottobre (donne). I migliori 24 atleti sul giro completo si qualificheranno alle finali del concorso generale individuale, previste tra giovedì 22 (uomini) e venerdì 23 ottobre (donne). I migliori otto per ogni attrezzo (massimo due per Nazione) accederanno alle finali di specialità, previste tra sabato 24 e domenica 25 ottobre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica. Le finali saranno trasmesse in diretta tv e in diretta streaming sui canali Rai (programmazione da definire); prevista la diretta streaming su Eurovision Sport per le qualifiche; garantita la diretta live testuale su OA Sport per l’evento nella sua interezza.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2026

Sabato 17 ottobre

10.00-11.50 Qualificazioni maschili, prima suddivisione

12.10-14.00 Qualificazioni maschili, seconda suddivisione

16.00-17.50 Qualificazioni maschili, terza suddivisione

18.10-20.00 Qualificazioni maschili, quarta suddivisione

Domenica 18 ottobre

10.00-11.50 Qualificazioni maschili, quinta suddivisione (con ITALIA)

12.10-14.00 Qualificazioni maschili, sesta suddivisione

16.00-17.20 Qualificazioni femminili, prima suddivisione

17.50-19.10 Qualificazioni femminili, seconda suddivisione

19.40-21.00 Qualificazioni femminili, terza suddivisione (con ITALIA)

Lunedì 19 ottobre

09.30-10.50 Qualificazioni femminili, quarta suddivisione

11.05-12.25 Qualificazioni femminili, quinta suddivisione

12.40-14.00 Qualificazioni femminili, sesta suddivisione

16.00-17.20 Qualificazioni femminili, settima suddivisione

17.35-18.55 Qualificazioni femminili, ottava suddivisione

19.35-20.55 Qualificazioni femminili, nona suddivisione

21.10-22.30 Qualificazioni femminili, decima suddivisione

Martedì 20 ottobre

19.30-22.30 Gara a squadre maschile, finale

Mercoledì 21 ottobre

19.30-22.00 Gara a squadre femminile, finale

Giovedì 22 ottobre

19.30-22.00 Concorso generale individuale (all-around) maschile, finale

Venerdì 23 ottobre

19.30-22.00 Concorso generale individuale (all-around) femminile, finale

Sabato 24 ottobre

14.00-18.00 Finali di Specialità, prima giornata. Nell’ordine: corpo libero maschile, volteggio femminile, cavallo con maniglie, parallele asimmetriche, anelli.

Domenica 25 ottobre

14.00-18.00 Finali di Specialità, seconda giornata. Nell’ordine: volteggio maschile, trave, parallele pari, corpo libero femminile, sbarra.

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai per le finali (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play per le finali (palinsesto dettagliato da definire), gratis; Eurovision Sport per le qualifiche.

Diretta Live testuale: OA Sport per tutti i Mondiali.