Bielorussia-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streaming

Ce la meritiamo. Ma dobbiamo dimostrarlo sul campo, fin da subito. E adesso quel momento è arrivato: oggi, venerdì 9 ottobre, alle 18:15 la Nazionale di calcio femminile sfida al David Petriashvili Stadium di Tbilisi (Georgia) la Bielorussia in quella che sarà il primo incontro per i play-off validi per la qualificazione ai Mondiali di calcio femminile 2027.

LA DIRETTA LIVE DI BIELORUSSIA-ITALIA DI CALCIO FEMMINILE DALLE 18.15

Una sfida, inutile dirlo, importantissima, in cui le ragazze di Andrea Soncin si presenteranno nel campo neutrale georgiano con i favori del pronostico. L’obiettivo è quello di ottenere fin da subito un risultato positivo, in modo da mettere in discesa la sfida di ritorno che si disputerà a Firenze il prossimo 13 ottobre.

Ricordiamo che, la squadra che uscirà vincente da questo doppio confronto staccherà il ticket per l’ultimo atto di questi spareggi, incontrando una tra Finlandia e Serbia tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Ma è presto per pensarci. Ora bisogna solo concentrarsi sulla disputa con le bielorusse, con l’ambizione di tirare fuori le unghie e dimostrare carattere e superiorità fin dalle prime battute.

La partita tra Bielorussia e Italia, valida per l’andata del primo turno dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2027 di calcio femminile, andrà in scena venerdì 9 ottobre alle ore 18:15 italiane sul campo del Stadio David Petriashvili di Tbilisi (Georgia). Il match godrà della copertura televisiva di Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2027 OGGI

Venerdì 9 ottobre

Ore 18:15 Bielorussia vs Italia allo Stadio David Petriashvili di Tbilisi (Georgia) – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA BIELORUSSIA-ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2027: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport