Basket femminile, esordio perfetto per Schio in Eurolega. Battute le vicecampionesse del Galatasaray

Arriva subito un colpo grosso in trasferta per la Beretta Famila Schio nell’Eurolega femminile 2026-2027. Ad Istanbul, nel primo match del girone B, le venete si sono imposte sulle vicecampionesse d’Europa del Galatasaray, al termine di un match concluso 66-84. Prestazione molto solida quella della compagine italiana che ha condotto in testa tutta la sfida, resistendo alle rimonte turche e legittimando nel finale la vittoria. Grande protagonista Kitija Laksa con 18 punti a referto.

Inizio di partita equilibrato con la squadra italiana che si porta subito avanti di 5 lunghezze con i canestri di Bertsch e Panzera. Le turche rimangono attaccate con Erdogan ma Coulibaly ed ancora Bertsch portano sul +8 le venete. Le padrone di casa si riavvicinano subito con Nelson-Ododa e Kuier (-2) prima dei canestri di Conde e Zanardi con cui Schio riallunga (+6). Nel finale alla tripla di Laksa risponde Hof ed il quarto si chiude con il jamper di Andre. La Beretta Famila è avanti 17-23 dopo 10′.

Ad inizio del secondo quarto le turche cercando di rifarsi sotto ma Schio regge inizialmente grazie a Keys. Hof infila quattro punti consecutivi, Bertsch risponde ma adesso il Galatasaray è più propositivo e si porta sul -3. Coulibaly non sbaglia in lunetta e con Verona le italiane tornano sul +6. Nel finale Schio ritrove le triple con Conde e Coulibaly e resta avanti di 8. All’intervallo lungo le venete conducono 35-43.

La ripresa inizia con un’altra tripla di Coulibaly e con il canestro di Conde Schio arriva sul massimo vantaggio di +11. Uzun riavvicina subito le vicecampionesse d’Europa con quattro punti di fila ma una scatenata Conde continua a segnare. Le italiane mollano per un attimo la prese e le turche recuperano con un parziale di 9-1 che vale il -1. Le venete sfruttano perfettamente i tiri liberi e con Laksa riallungano sul +9. A 10′ dalla fine la Beretta Famila è ancora avanti (55-65).

In apertura dell’ultimo quarto è ancora Laksa a trovare la via del canestro prima della risposta di Nelson-Ododa. Nel momento di pressione turca, Schio mette a segno un parziale di 6-0 con Zanardi e la solita Laksa, ricacciando sul -13 il Galatasaray. Verona segna il +15 che taglia le gambe alle turche che mollano completamente nel finale. Andre e Keys segnano il +18 e Verona chiude di fatto il match. Schio passa per 66-84 sul campo delle vicecampionesse d’Europa del Galatsaray.