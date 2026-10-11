ATP Shanghai 2026: Géa sorprende Shelton, Zverev avanza col brivido

Si chiude una giornata intensa, decisamente degna per essere una prima domenica del Masters 1000 di Shanghai in cui davvero tanti sono e restano i temi. A partire dalla clamorosa eliminazione di Ben Shelton, vittima del francese Arthur Géa, non una novità in termini di capacità di trovare la settimana buona, ma senz’altro non abituato a vittorie di così alto livello.

Tanto di meglio per Alexander Zverev, anche se il tedesco rischia tantissimo contro il francese Quentin Halys, complicandosi la vita più del dovuto e chiudendo al terzo set. Ancora di più deve sudare Alexander Bublik, il suo prossimo avversario: il kazako è proprio costretto alla rimonta contro l’americano Brandon Nakashima.

A chiudere il programma ci pensa la partita forse più spettacolare di tutte, quella tra Alejandro Davidovich Fokina e Frances Tiafoe. La vince lo spagnolo, che sta vivendo davvero un ottimo momento e che adesso cercherà di contenere la voglia di ritorno in auge di Hubert Hurkacz (non in un luogo casuale, peraltro: il polacco qui vinse due anni fa).

Domani si ritorna in campo con la parte bassa del tabellone, che promette scintille su larga scala soprattutto nella zona di tabellone di Carlos Alcaraz, impegnato contro il belga Zizou Bergs in questa fattispecie.

ATP SHANGHAI 2026: RISULTATI DI OGGI

Zverev (GER) [1]-Halys (FRA) 6-4 6-7(8) 6-3

Bublik (KAZ) [19]-Nakashima (USA) [16] 6-7(7) 6-3 7-6(5)

de Minaur (AUS) [9]-Sakamoto (JPN) [Q] 7-6(6) 6-4

Khachanov [26]-Mannarino (FRA) 6-2 6-4

Géa (FRA)-Shelton (USA) [3] 7-6(5) 7-6(3)

Mensik (CZE) [13]-F. Cerundolo (ARG) [21] 6-3 3-6 6-2

Hurkacz (POL)-Zhou (CHN) [WC] 6-2 3-6 6-3

Davidovich Fokina (ESP) [25]-Tiafoe (USA) [7] 7-6(4) 4-6 7-6(6)