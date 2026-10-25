ATP Basilea 2026, in palio punti pesanti per le Finals: riflettori su Fils, Jodar e Djokovic

La corsa per il grande obiettivo di fine stagione, la qualificazione alle ATP Finals, diventa sempre più incandescente e ogni risultato positivo potrebbe risultare determinante. Il calendario ATP propone un’importante settimana nella quale a caratterizzare l’attenzione saranno i tornei 500 di Basilea e Vienna.

I partecipanti al prestigioso torneo elvetico si sfidano per decidere chi raccogliere l’eredità del brasiliano Joao Fonseca, vincitore dell’edizione dello scorso anno contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. A guidare un campo di partecipanti di ottimo livello sarà l’americano Ben Shelton.

Lo statunitense, già certo del pass per Torino, ritorna in campo dopo la sconfitta subita nel terzo turno a Shanghai contro il francese Arthur Gea. Il numero uno del tabellone, dopo le modifiche apportate al seeding in seguito all’infortunio di Bublik, esordirà contro un qualificato o un lucky loser.

Insegue punti importanti il francese Arthur Fils, reduce dalla sconfitta subita in semifinale a Basilea contro il veterano tedesco Jan-Lennard Struff. Il transalpino, numero due del seeding elvetico, deve provare ad arrivare il più avanti possibile per alimentare le proprie ambizioni di ingresso tra i primi otto. Il suo sarà però un esordio da brividi contro il polacco Hubert Hurkacz.

Ha esplicitamente dichiarato che il suo obiettivo è ottenere il pass per il torneo di Torino e c’è da giurarci che farà di tutto per riuscirci. Novak Djokovic arriva in Svizzera con la voglia di avvicinarsi alla qualificazione e per farlo inizierà il suo percorso dall’incrocio con il francese Humbert per poi incrociare, nel potenziale quarto, Ruud.

Lo spagnolo Rafael Jodar, testa di serie numero tre, ritorna in campo dopo la settimana di pausa successiva alla prima finale della sua carriera in un Masters 1000, match perso a Shanghai contro il connazionale Davidovich Fokina. L’iberico, autore fin qui di una stagione eccellente, può giocare con la testa libera dalla pressione di dover centrare il pass per le Finals, obiettivo che renderebbe indimenticabile la sua annata. Il giovane spagnolo debutterà contro il cileno Tabilo.