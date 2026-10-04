Assunta Scutto difenderà il titolo ai Mondiali di judo! Finale da brividi contro la giapponese Koga

Si apre con una splendida notizia per l’Italia la giornata d’apertura dei Campionati Mondiali di judo 2026, in programma di Baku. Assunta Scutto ha dato spettacolo sui tatami della National Gymnastics Arena, collezionando quattro vittorie consecutive per punteggio tecnico e accedendo alla finale per l’oro nella categoria -48 kg, in cui sfiderà la formidabile giapponese Wakana Koga.

Arriva dunque subito la certezza della prima medaglia in questa rassegna iridata per la spedizione azzurra in Azerbaigian, grazie ad una judoka capace di salire sul podio per la quinta edizione consecutiva dei Campionati del Mondo assoluti (su cinque partecipazioni in carriera dal 2022 in poi). “Susy” resta dunque in corsa per bissare il titolo mondiale ottenuto nel 2025 a Budapest, ma soprattutto questa giornata restituisce al judo italiano una delle sue stelle più luminose dopo un periodo molto complicato.

La 24enne napoletana si è resa protagonista di un percorso impressionante nelle eliminatorie del mattino, superando al debutto l’ostica cinese n.1 del seeding Xinran Hui (che l’aveva battuta nei due scontri diretti del passato) per yuko e poi scatenandosi con un ippon dopo l’altro contro la turca Merve Azak, la brasiliana Clarice Ribeiro ed in semifinale sulla russa Marina Vorobeva.

Scutto si presenterà all’ultimo atto del torneo da sfavorita contro Koga, avendo un record negativo di 0-6 quando ha incrociato sul suo cammino una judoka nipponica a livello senior. Nello specifico, la nostra portacolori si trova in svantaggio per 0-2 (Masters 2022 e Grand Slam Parigi 2024) nei confronti diretti con la 25enne giapponese plurimedagliata mondiale.