Angelina Melnikova difenderà lo scettro ai Mondiali di ginnastica artistica? Russia senza visti, si rischia l’esclusione

Angelina Melnikova è una delle stelle più attese ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica, che andranno in scena a Rotterdam (Paesi Bassi), ma la presenza della 26enne è a forte dubbio perché, al momento, non le è stato concesso il visto per entrare nel Paese, quando mancano soltanto due giorni all’inizio delle prove podio femminili e cinque al turno di qualificazione. Alla vigilia della rassegna iridata, si sta riproponendo quanto successe ad agosto, quando il vista per partecipare agli Europei di Zagabria arrivò in extremis.

La situazione sembra essere ancora peggiore rispetto a quella di due mesi fa e bisognerà vedere se si riuscirà a trovare una mediazione, come avvenne in occasione della rassegna continentale, dove uno dei volti simbolo della Polvere di Magnesio si impose nel concorso generale individuale in maniera perentoria. Angelina Melnikova punta a difendere lo scettro e a confermarsi Reginetta sul giro completo, ma la sua presenza all’evento è seriamente in bilico.

Riepiloghiamo la situazione: al momento il visto è stato negato a Melnikova e ad altri due nomi di lusso come Kalmykova e Listunova, ovvero i tre fari della squadra. I Mondiali di Rotterdam metteranno in palio i primi tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 e saranno fondamentale per l’ammissione alla prossima rassegna iridata, che determinerà le altre nove compagine qualificate ai Giochi.