Alice D’Amato si è operata, secondo intervento in sei mesi: “Voglio uscire dal loop: avrò la forza giusta?”

Alice D’Amato aveva anticipato ai microfoni di OA Sport che si sarebbe potuta sottoporre a un nuovo intervento chirurgico: “Sto bene, più o meno, né bene né male, sono in una fase di passaggio. Questo periodo lo sto vivendo un po’ così, sei mesi fa ho fatto un intervento alla spalla destra, stavo migliorando. Ma anche la spalla sinistra non andava bene, lo sapevamo. Probabilmente dovrò sottopormi ad un intervento chirurgico anche per quella a fine settembre“.

La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 alla trave ha subito un’operazione nella giornata di ieri, raccontandolo sui propri profili social: “Avrei voluto evitare questo bis. Purtroppo il mio percorso sembra non terminare mai: a soli sei mesi dall’intervento alla spalla destra, adesso è toccato anche alla sinistra. Accettare di doversi operare di nuovo a così poca distanza non è affatto facile. Più che il timore dell’intervento o dei mesi di riabilitazione che mi aspettano, dentro di me c’è soprattutto una gran voglia di guardare avanti e uscire da questo loop una volta per tutte“.

Dopo il trionfo ai Giochi nella capitale francese, la 23enne genovese ha affrontato un momento molto difficile: ha faticato a ritrovarsi anche a livello psicologico e nel 2025 si è presentata in pedana poche volte, pur vincendo con la squadra agli Europei e partecipando ai Campionati Italiani Assoluti, prima della rinuncia ai Mondiali; a inizio 2026 aveva saltato le prime tappe di Serie A e poi il 23 marzo si sottopose all’intervento alla spalla destra. I tempi di recupero sono da definire, l’auspicio è di rivederla in gara nel corso del 2027, che culminerà a ottobre con i Mondiali qualificanti alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Alice D’Amato non ha nascosto i propri dubbi: “Avrò la forza giusta? Non lo so… Ma so che affrontarla con il sorriso e la maggior serenità possibile è già mezzo passo fatto. Saranno anche mesi di pazienza e lavoro duro, ma la testa è già proiettata al giorno in cui potrò lasciarmi tutto alle spalle e riprendermi i miei ritmi, le mie passioni e la mia quotidianità al 100%. Un passo alla volta, ci vediamo dall’altra parte del recupero, pronta a ricominciare“.