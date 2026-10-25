A che ora la F1 su TV8 oggi, GP USA 2026: programma differita gara in chiaro

Il Gran Premio degli Stati Uniti di F1 si disputerà alle ore 21:00 italiane di domenica 25 ottobre. Il Circus vivrà il diciottesimo dei suoi ventitré appuntamenti stagionali nel circuito di Austin, edificato ormai tre lustri orsono con il preciso scopo di forniera una dimora stabile al GP a stelle e striscie, rinato nel 2012 dopo il flop di Indianapolis e in passato letteralmente itinerante.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 21.00

Quella del 2026 sarà la quattordicesima gara iridata organizzata dal Circuit of the Americas. Dal 2012 in poi, l’autodromo progettato da Hermann Tilke ha mancato l’appuntamento solo nel 2020, ma per cause di forza maggiore (ossia la pandemia). Non a caso, è tornato prontamente in calendario, del quale è divenuto un autentico punto fermo. Solo Watkins Glen, tra le piste statunitensi, ha ospitato più competizioni valide per il Campionato del Mondo.

Va ricordato come, per due volte, Austin sia stato l’appuntamento in cui si è deciso matematicamente il Campione del Mondo fra i piloti. L’eventualità si è verificata sia nel 2015 che nel 2019 e, in entrambi i casi, chi ha festeggiato è stato Lewis Hamilton. Per tre volte, invece, è stata chiusa aritmeticamente la partita legata all’Iride costruttori, ossia nel 2012 (Red Bull), 2017 (Mercedes) e 2022 (Red Bull).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio degli Usa 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Domenica 25 ottobre

Ore 19:45, replica Qualifiche

Ore 22:30, GRAN PREMIO F1, Differita

DIRETTE SKY SPORT F1 GP USA

Domenica 25 ottobre (orario italiano)

Ore 21:00, GRAN PREMIO F1

PROGRAMMA GP USA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà la gara in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. / Differita per tutti su TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport.