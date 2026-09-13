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Zverev-Shelton oggi, Finale US Open 2026: orario, tv, programma, streaming
C’erano due possibilità affinché alla USTA vi fosse soddisfazione circa l’esito degli US Open. La prima: una finale con Alcaraz in campo. La seconda: una finale con un americano in campo. E, in campo maschile, è stata ottenuta la seconda opzione: Ben Shelton che andrà a sfidare il numero 1 del seeding e 2 del mondo, Alexander Zverev.
Vero è che, fino ad ora, il testa a testa tra i due è realmente impietoso: non solo 5-0 per Zverev, ma anche un solo set vinto da Shelton prima di dieci consecutivi a favore del tedesco. Il numero 2 ATP è entrato nell’esclusivo club, già raggiunto da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, dei giocatori in grado di raggiungere 3 finali Slam di fila (in questo senso il recordman è Roger Federer, e chissà se mai qualcuno supererà le sue 10 in fila). Quanto al suo avversario, invece, cercherà di riportare negli States uno Slam per la prima volta dopo 23 anni, con Andy Roddick che resta lì in attesa di avere un successore.
La finale maschile degli US Open 2026 tra Alexander Zverev e Ben Shelton si giocherà oggi alle ore 20:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis (in chiaro e 212 Sky), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), nonché in streaming su SuperTennis+, sito di SuperTennis, SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
A CHE ORA ZVEREV-SHELTON, FINALE MASCHILE US OPEN 2026 OGGI
Domenica 13 settembre
Ore 20:00 Zverev (GER) [1]-Shelton (USA) [8] – Diretta tv su SuperTennis (in chiaro e 212 Sky), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)
PROGRAMMA ZVEREV-SHELTON: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: SuperTennis (in chiaro e 212 Sky), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).
Diretta streaming: SuperTennis+, sito di SuperTennis, SkyGo e Now.
Diretta Live testuale: OA Sport.