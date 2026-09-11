Zverev-Khachanov e Tiafoe-Shelton oggi, US Open 2026: orari semifinali, tv, streaming

Oggi, venerdì 11 settembre, è il giorno delle semifinali del tabellone di singolare maschile degli US Open 2026 di tennis: sul cemento statunitense, infatti, si disputeranno entrambi i match del penultimo atto del torneo che vedrà l’epilogo domenica 13 settembre.

Ad aprire il programma sull’Arthur Ashe Stadium, dalle ore 18.00 italiane, sarà la finale di doppio femminile, poi, non prima delle ore 21.00 italiane, il tedesco Alexander Zverev affronterà il russo Karen Khachanov, infine dall’1.00 ora italiana di sabato 12 settembre si disputerà il derby statunitense tra Frances Tiafoe e Ben Shelton.

Le semifinali del tabellone di singolare maschile degli US Open 2026 di tennis saranno trasmesse in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTennis+, Sky Go e NOW.

CALENDARIO US OPEN 2026

Venerdì 11 settembre

Arthur Ashe Stadium – Dalle ore 18.00 italiane

Katerina Siniakova/Taylor Townsend (Cechia/USA, 1)-Ashlyn Krueger/Robin Montgomery (USA)

Non prima delle ore 21.00 italiane

Alexander Zverev (Germania, 1)-Karen Khachanov (Russia) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Dall’1.00 ora italiana di sabato 12 settembre

Frances Tiafoe (USA, 11)-Ben Shelton (USA, 8) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA US OPEN 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: SuperTennis+, Sky Go e NOW.