Volley, l’Italia rimanda il pass per le Olimpiadi. Restano due occasioni: le prossime tappe

L’Italia non è riuscita a sfruttare la prima occasione utile per conquistare la qualificazione al torneo di volley maschile che animerà le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Gli azzurri hanno perso contro la Finlandia per 3-2 nei quarti di finale degli Europei: soltanto la vincitrice della rassegna continentale si meriterà con due anni di anticipo il tagliando per i Giochi, a contenderselo in quel di Milano saranno le quattro formazioni rimaste in corsa (Polonia-Slovenia e Francia-Finlandia sono le semifinali).

Cosa dovranno fare i ragazzi del CT Fefé De Giorgi per meritarsi il diritto di partecipare alla prossima rassegna a cinque cerchi? Bisognerà aspettare i Mondiali 2027, che si disputeranno in Polonia dal 10 al 26 settembre: durante la rassegna iridata verranno messi in palio tre pass, che verranno conquistati dalle squadre meglio piazzate e non ancora qualificate ai Giochi (nel 2026 sono stati premiati i vari Campioni Continentali e gli USA sono ammessi in qualità di Paese organizzatore).

Se si fallirà anche la spedizione iridata, a cui l’Italia si presenterà da Campionessa del Mondo in carica, bisognerà aggrapparsi al ranking FIVB al termine della Nations League 2028: quella graduatoria determinerà le ultime tre qualificate alle Olimpiadi. Ricordiamo che al momento sono ammesse gli USA, il Giappone (Campione d’Asia), il Brasile (Campione del Sudamerica), Cuba (vincitrice del torneo NORCECA), a cui si aggiungeranno i Campioni d’Europa e i Campioni d’Africa (attesa per la finale tra la Tunisia e il Camerun).

L’Italia occupa il secondo posto nel ranking FIVB con 352,16 punti, alle spalle della Polonia (403,62) e davanti alla Russia (352,10), agli USA (348,16), al Giappone (342,31), alla Slovenia (335,68), al Brasile (323,54) e alla Francia (311,78). La nostra Nazionale ha cento punti abbondanti di vantaggio sulla Germania (decima con 251,75), 107 sull’Ucraina (245,16) e 110 sulla Finlandia (242,58).