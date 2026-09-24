Volley, l’Italia perde punti pesanti per il ko contro la Finlandia: il nuovo ranking FIVB e la corsa olimpica

La sconfitta contro la Finlandia ha avuto un’importante ripercussione sul ranking FIVB dell’Italia. La nostra Nazionale ha ceduto al tie-break contro la 17ma forza della graduatoria stilata dalla Federazione Internazionale e ha perso ben 11,48 punti per il ko accusato ai quarti di finale degli Europei 2026 di volley maschile. Si tratta di una battuta d’arresto pesante per i Campioni del Mondo, che sono comunque riuscire a conservare la seconda posizione con 352,16 punti e che dovrebbero mantenere questo piazzamento anche dopo la conclusione della rassegna continentale.

Gli azzurri si trovano alle spalle della Polonia (403,62) e precedono per soli sei centesimi la Russia (352,10), che però non gioca da cinque anni e porta in dote punti addirittura del periodo pre-pandemia (occorrerebbe apporre dei correttivi). Leggermente più distaccati gli USA (348,16) e il Giappone (342,31), seguiti dalla Slovenia (335,68), dal Brasile (323,54) e dalla Francia (311,78). Ricordiamo che l’esito delle semifinali e degli atti conclusivi degli Europei (si ripartirà venerdì 25 settembre con Polonia-Slovenia e Francia-Finlandia) muterà la classifica.

L’Italia ha cento punti abbondanti di vantaggio sulla Germania (decima con 251,75), 107 sull’Ucraina (245,16) e 110 sulla Finlandia (242,58). Il ranking FIVB aggiornato dopo la Nations League 2028 metterà in palio gli ultimi tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, dunque è fondamentale essere ben posizionati per evitare sgradite sorprese, se si dovesse ricorrere a questo criterio per meritarsi il pass per la rassegna a cinque cerchi: solitamente essere nella top-10 garantisce il diritto di prenotare il volo per l’evento più importante quadriennio, salvo grosse sorprese.

Ricordiamo il percorso di ammissione ai Giochi: gli USA sono ammessi in qualità di Paese ospitanti; fanno festa i vincitori dei cinque Campionati Continentali (Giappone, Brasile e Cuba hanno già chiuso la pratica; si aggiungeranno la vincente di Tunisia-Camerun e chi emergerà dagli Europei); tre pass verranno elargiti attraverso i Mondiali 2027 alle migliori piazzate non ancora qualificate; ultimi tre tagliandi in base al ranking FIVB.

RANKING FIVB (aggiornato al 24 settembre)

1. Polonia 403,62

2. Italia 352,16

3. Russia 352,10

4. USA 348,16 (qualificati alle Olimpiadi 2028)

5. Giappone 342,31 (qualificato alle Olimpiadi 2028)

6. Slovenia 335,68

7. Brasile 323,54 (qualificato alle Olimpiadi 2028)

8. Francia 311,78

9. Bulgaria 274,55

10. Germania 251,75

11. Ucraina 245,16

12. Finlandia 242,58

13. Cuba 240,00 (qualificata alle Olimpiadi 2028)

14. Argentina 235,61

15. Belgio 234,42

16. Canada 234,34

17. Turchia 227,18

18. Serbia 214,47

19. Iran 214,40

20. Cechia 204,57

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31. Tunisia 131,47

46. Camerun 101,24