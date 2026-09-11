Volley, il possibile tabellone dell’Italia agli Europei. Francia, Polonia e tre pericolose outsider nell’altro spicchio

L’Italia ha incominciato con il piede giusto la propria avventura agli Europei 2026 di volley maschile, sconfiggendo la Svezia con un netto 3-0 nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli. Gli azzurri hanno dovuto fare i conti con la sospensione per pioggia, ma sono riusciti a tornare in campo e hanno chiuso i conti in proprio favore contro un’avversaria inferiore sotto il profilo tecnico, ma che non ha sfigurato in occasione di questo debutto all’aperto nel capoluogo campano.

I Campioni del Mondo torneranno in campo sabato 12 settembre (ore 21.05) per affrontare la poco quotata Grecia di fronte al pubblico del PalaPanini di Modena e il giorno dopo incroceranno la Slovacchia. L’asticella si alzerà terribilmente in occasione degli ultimi due incontri della Pool A: martedì contro la Cechia (quarta agli ultimi Mondiali) e giovedì contro la Slovenia (più volte avversaria nelle fasi calde delle competizioni internazionali nelle ultime stagioni).

Le prime quattro classificate accederanno alla fase a eliminazione diretta, per ottavi e quarti di finale ci si trasferirà alla Inalpi Arena di Torino e il girone in cui figura la nostra Nazionale incrocerà la Pool C, in corso di svolgimento a Tampere e in cui figurano Serbia, Belgio, Paesi Bassi, Finlandia, Estonia, Danimarca. La prima classificata incrocerà la quarta dell’altro girone e la seconda sfiderà la terza, le vincitrici si fronteggeranno ai quarti e dunque ci potrebbero essere dei replay di match già visti nella fase a gironi.

Sul cammino dell’Italia ci potrebbero dunque essere Serbia, Belgio, Olanda, Finlandia, Cechia, Slovenia tra ottavi e quarti di finale: sulla carta sono queste le sei possibili rivali tra cui gli azzurri dovrebbero “pescare” le rivali nei primi match da dentro o fuori. Sono squadre temibili, ma tutt’altro che insuperabili e che bisogna battere se si vuole arrivare a giocarsi qualcosa di importante nel grande evento internazionale di questa stagione, che tra l’altro mette in palio un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

La Polonia (detentrice del titolo), la Bulgaria (argento iridato), la Francia (Campionessa Olimpica di Parigi 2024), l’Ucraina (in grande crescita e forte di alcune individualità di spicco), la Germania e la Turchia finiranno dall’altra parte del tabellone, con incroci da definire in base a quello che succederà tra Pool B (a Sòfia) e Pool D (a Cluj-Napoca). L’Italia affronterà queste squadre non prima delle semifinali previste al Forum di Assago: il tabellone è potenzialmente interessante per gli uomini del CT Fefé De Giorgi…