Volley, i numeri di maglia dell’Italia per gli Europei: le scelte degli azzurri, “bassi” per Michieletto e Giannelli

L’Italia si avvicina a grandi passi agli Europei 2026 di volley maschile, che si disputeranno tra il 9 e il 26 settembre. Gli azzurri muoveranno i primi passi presso la Piazza del Plebiscito a Napoli, dove affronteranno la Svezia nell’incontro d’apertura previsto alle ore 21.05 di giovedì 10 settembre. A seguire i ragazzi del CT Fefé De Giorgi si trasferiranno a Modena per disputare le altre quattro partite della Pool A: i Campioni del Mondo non avranno problemi a chiudere nelle prime quattro posizioni e a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, in vista di ottavi e quarti di finale previsti a Torino.

La nostra Nazionale si rimetterà in gioco dopo essere stata eliminata ai quarti di finale della Nations League e sarà indubbiamente tra le pretendenti più accreditate per la vittoria di questa rassegna continentale, che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’Italia dovrà fare i conti con svariate avversarie di primo piano, tra cui spiccano la Polonia, la Francia, la Bulgaria, l’Ucraina, la Slovenia, la Germania, la Serbia e la Turchia.

Il capitano sarà il palleggiatore Simone Giannelli, che giocherà in diagonale con l’opposto Yuri Romanò. Dubbi sullo schiacciatore Alessandro Michieletto, che non disputa un incontro ufficiale da gennaio: riuscirà a essere della partita? I martelli di riferimento durante l’estate sono stati Mattia Bottolo e Daniele Lavia, al centro sono disponibili Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti e Pardo Mati, mentre il libero è Fabio Balaso. Quali sono i numeri di maglia degli azzurri per gli Europei 2026 di volley maschile?

NUMERI MAGLIA ITALIA EUROPEI VOLLEY

4. Gabriele Laurenzano (libero)

5. Alessandro Michieletto (schiacciatore)

6. Simone Giannelli (palleggiatore, capitano)

7. Fabio Balaso (libero)

8. Riccardo Sbertoli (palleggiatore)

9. Francesco Sani (schiacciatore)

12. Mattia Bottolo (schiacciatore)

14. Gianluca Galassi (centrale)

15. Daniele Lavia (schiacciatore)

17. Luca Porro (schiacciatore)

18. Giovanni Sanguinetti (centrale)

20. Pardo Mati (centrale)