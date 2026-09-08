Volley, i convocati dell’Italia per gli Europei: c’è Michieletto, spuntato il reparto centrali

Il CT Ferdinando De Giorgi ha diramato le convocazioni per gli Europei 2026 di volley maschile, che l‘Italia giocherà di fronte al proprio pubblico a partire da giovedì 10 settembre (ore 21.05), quando è previsto l’esordio contro la Svezia in Piazza del Plebiscito a Napoli. Il tecnico pugliese ha scelto i quattordici uomini con cui andare a caccia del titolo continentale, vinto per l’ultima volta nel 2021, e dell’annesso pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Lo schiacciatore Alessandro Michieletto figura in rosa, anche se non gioca un incontro ufficiale da gennaio: l’auspicio è che abbia completamente recuperato e che possa essere della partita durante la rassegna continentale. I dubbi sulla condizione fisica di uno dei volti simbolo della pallavolo tricolore potrebbero essere il motivo per cui De Giorgi ha selezionati cinque martelli: Daniele Lavia e Mattia Bottolo sono stati titolari durante l’estate, Francesco Sani e Luca Porro le due riserve.

Yuri Romanò sarà l’opposto di riferimento, con Kamil Rychlicki come alternativa (preferito ad Alessandro Bovolenta, come era parso evidente da diverse settimane). Il capitano Simone Giannelli sarà il palleggiatore titolare, mentre Riccardo Sbertoli sarà il suo secondo. Al centro sono stati selezionati Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti e Pardo Mari, mentre Roberto Russo era già stato escluso prima dell’ultimo collegiale. Il libero nel sestetto base sarà Fabio Balaso, con Gabriele Laurenzano alle sue spalle.

Detto dell’esordio nel capoluogo campano, i Campioni del Mondo si trasferiranno poi al PalaPanini di Modena per le successive quattro partite della Pool A, tutte in prima serata: contro la Grecia (12 settembre), contro la Slovacchia (13 settembre), contro la Cechia (15 settembre) e contro al Slovenia (17 settembre). Gli ottavi di finale si disputeranno il 20-21 settembre alla Inalpi Arena di Torino, che mercoledì 23 settembre sarà teatro dei quarti di finale. Poi tra il 25 e il 26 settembre spazio alle battute conclusive della competizione in quel di Milano. Di seguito il quadro completo dei convocati dell’Italia agli Europei 2026 di volley maschile.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI VOLLEY 2026

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Luca Porro.

Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati.

Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.