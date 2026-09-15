Volley, due set o ultimo match ininfluente? La corsa dell’Italia al primo posto agli Europei

L’Italia ha infilato la quarta vittoria consecutiva agli Europei 2026 di volley maschile, sconfiggendo la Cechia per 3-1 di fronte ai 4.500 spettatori del PalaPanini di Modena. Gli azzurri hanno sofferto nel primo set e hanno chinato il capo al cospetto della quarta classificata dell’ultima rassegna iridata, ma poi hanno alzato il loro livello di gioco e sono riusciti a riemergere di gran carriera, meritandosi un’affermazione di notevole spessore tecniche tra le mura amiche del ribattezzato Tempio della Pallavolo.

I Campioni del Mondo hanno rafforzato il primo posto nella Pool A, dove ora svettano con 4 vittorie (12 punti, 12-2 il conto set), davanti alla Cechia (3 successi, 8 punti, 10-6) e alla Slovenia (2 affermazioni, 6 punti, 7-3 il conto set, ma una partita giocata in meno). Gli azzurri torneranno in campo giovedì 17 settembre (ore 21.05) per affrontare i balcanici, che mercoledì incroceranno i cechi. I prossimi due incontri determineranno i piazzamenti nel raggruppamento, ricordando che le prime quattro classificate si qualificheranno agli ottavi di finale, dove incroceranno le compagini provenienti dalla Pool C (Finlandia, Belgio, Danimarca, Serbia).

Cosa deve fare l’Italia per essere certa di conquistare il primo posto nel proprio girone? Una vittoria contro la Slovenia o una sconfitta al tie-break sono sufficienti per ottenere il risultato. Una battuta d’arresto per 3-1 contro i balcanici basterebbe se quest’ultimi dovessero perdere contro i cechi o vincere soltanto al tie-break, mentre se dovessero imporsi per 3-1 si andrebbe a guardare il quoziente punti. Una ko per 3-0 nello scontro diretto permetterebbe di raggiungere il primo posto solo se la Slovenia dovesse perdere contro la Cechia o avere la meglio al tie-break.

ITALIA PRIMA NEL GIRONE AGLI EUROPEI SE…