Vittoria Blasigh: “C’è il gruppo sia fuori che dentro. Europa un po’ più tecnica, negli USA gioco molto fisico”

Fino a quest’estate non aveva giocato neppure una partita con la Nazionale maggiore, quest’estate si ritrova ai Mondiali. Vittoria Blasigh, scuola Costa Masnaga, ultima stagione NCAA a Miami e nuova avventura a UCF in vista, è l’ultima giunta nel gruppo azzurro, ma con meriti ben più che sufficienti per garantirsi un posto nelle 12. E ha intenzione di dare il suo contributo anche di qua dall’Oceano.

Sei l’ultima arrivata nel gruppo, eppure da quanto sembra sei entrata come se vi conosceste da sempre.

“Vero. Sono nuova, per me è stato qualcosa veramente di nuovo, anche perché giocando negli USA non conosco nessuna. Però è veramente bellissimo, c’è il gruppo sia fuori che dentro, viene inserito veramente bene, quindi davvero super“.

Quanto sono grandi le differenze tra il gioco in Europa e quello negli USA, per quello che hai visto nelle cinque partite di preparazione?

“Credo che negli USA sia molto fisico. Ovviamente anche qua, però diciamo che forse qua c’è un po’ più tecnica, sono molto più ‘skew’, come dicono là, e quindi questa è la maggior differenza. Sicuramente di qua più esperienza, ovviamente“.

Ti sei trovata ad esordire con la Nazionale maggiore in quest’estate, e sei arrivata direttamente agli Europei in un sol colpo. Era una cosa che ti aspettavi?

“No, assolutamente no, è una cosa che io vedevo molto difficile, però comunque l’avevo vista come obiettivo da quando vedevo la Nazionale senior in televisione. Ed è sempre stato un sogno. Farne parte adesso è un sogno che diventa realtà“.