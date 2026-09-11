Vela, Medea Falcioni vola in semifinale ai Mondiali di iQFoil! Renna e Pilloni partiranno dai quarti

Si è conclusa dopo una lunga attesa la penultima giornata dei Campionati Mondiali di iQFoil 2026, in corso di svolgimento nella acque della Manica presso Weymouth e Portland (in Gran Bretagna). Il vento leggero non ha consentito di completare prove valide nella flotta singola femminile, mentre si sono disputati tre Slalom nella Gold Fleet maschile stabilendo la griglia di partenza per le Medal Series di domani.

Invariata ovviamente rispetto a ieri la classifica generale femminile, con la quindicenne anconetana Medea Falcioni che termina l’Opening Series in terza piazza e viene promossa direttamente in semifinale, mentre sono già in Finale le israeliane Tamar Steinberg e Sharon Kantor. 18ma ed esclusa dalla fase finale con in palio le medaglie iridate la campionessa olimpica Marta Maggetti.

Le tre regate odierne hanno smosso invece inevitabilmente la graduatoria maschile, con Nicolò Renna sceso dal sesto al settimo posto assoluto vedendo sfumare per un solo punto il pass diretto per la semifinale e dovendo quindi partire dai quarti insieme al giovane connazionale Federico Alan Pilloni, bravo ad agguantare il decimo e ultimo posto utile per l’ingresso in Medal Series. Non male anche Leonardo Tomasini, che chiude il Mondiale 15° overall e quarto tra gli under 23. Già in Finale lo statunitense Noah Lyons ed il neerlandese Luuc Van Opzeeland.