Vela: Medea Falcioni in top5 dopo il terzo giorno di regate ai Mondiali IQFoil

Tre azzurri in top 10. È questo il bilancio della squadra italiana dopo il terzo giorno di competizioni valido per i Campionati Mondiali 2026 di vela, classe IQFoil, in scena questa settimana presso le acque di Weymouth, Gran Bretagna. Nello specifico in campo femminile Medea Falcioni ha conservato un piazzamento tra le prime cinque, mentre tra gli uomini hanno tenuto botta Nicolò Renna e Federico Alan Pilloni.

Ma andiamo con ordine. Falcioni ha infatti raccolto dopo le regate di oggi la quarta posizione, arrivando a 65 punti netti, appena tre in più rispetto all’israeliana Sharon Kantor, terza con 62 tallonando l’australiana Stella Bilger, seconda a quota 61.0. In testa spicca invece l’altra israeliana Tamar Steinberg, leader con ampio margine, come attestano i 47 punti netti conquistati fino a questo momento.

Appena fuori dalla top 20 invece Marta Maggetti, appunto ventunesima con 167.0, mentre Carola Colasanto si è accomodata al ventottesimo posto con 204. Trentottesima invece Sofia renna con 238.0.

Nicolò Renna gravita poi al settimo posto con 50 punti netti, otto punti di differenza con il connazionale Federico Alan Pilloni, decimo co 58. Ai piani alti svetta l’israeliano Yoav Omer, davanti a tutti con 25, un’incollatura rispetto allo statunitense Noah Lyons, secondo con 26. Attaccato anche il danese Johan Soe, terzo con 27.