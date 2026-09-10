Vela, Medea Falcioni e Nicolò Renna in zona qualificazione diretta per la semifinale dei Mondiali iQFoil

Va ufficialmente in archivio anche la quarta giornata di regate ai Campionati Mondiali di iQFoil 2026, in corso di svolgimento nella acque della Manica presso Weymouth e Portland (in Gran Bretagna). Day-4 caratterizzato da vento sui 15-20 nodi che ha consentito la disputa di quattro prove Course Racing sia nella flotta singola femminile che nella Gold Fleet maschile.

Medea Falcioni continua a sognare in grande e sale un altro gradino, balzando dalla quarta alla terza piazza assoluta nella generale con 109 punti netti dopo aver ottenuto uno score odierno di 22-19-26-3. La fenomenale quindicenne anconetana si trova dunque in piena corsa per l’accesso diretto alla semifinale iridata (riservato a chi chiude l’Opening Series tra il terzo ed il quinto posto), mentre sarà molto difficile ottenere il pass automatico per la Finale dovendo colmare un gap di 35 punti da Sharon Kantor e addirittura di 65 punti dall’altra israeliana Tamar Steinberg che sta dominando sin qui il Mondiale.

La marchigiana classe 2010 ha invece un vantaggio di 42 punti sull’israeliana Daniela Peleg, undicesima in classifica e virtualmente prima delle escluse dalla Medal Series di sabato. Top10 ancora molto lontana per la campionessa olimpica in carica Marta Maggetti, 18ma, e per tutte le altre azzurre con Carola Colasanto 28ma, Sofia Renna 40ma e Linda Oprandi 44ma.

Tutto ancora in bilico nella Gold Fleet maschile, guidata dallo statunitense Noah Lyons con un margine di 5 punti sul danese Johan Søe, 10 sul francese Nicolas Goyard e 12 sul neerlandese Luuc Van Opzeeland. Sesto posto provvisorio per la stella italiana Nicolò Renna (12-15-3-3 oggi), lontano ben 27 punti dall’accesso diretto alla Finale ma virtualmente promosso in semifinale con l’ultimo slot disponibile davanti all’australiano Grae Morris e all’oranje Kiran Badloe, che lo insidiano rispettivamente a -4 e -5. Appena fuori dalla top10 Federico Alan Pilloni, sempre 11° a soli 3 punti dal decimo posto del britannico Finn Hawkins, mentre sono più distanti Leonardo Tomasini 17°, Luca Di Tomassi 33° e Manolo Modena 34°.