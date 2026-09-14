Vela: Maggetti e Renna non brillano ai Mondiali di iQFoil, ma l’Italia guarda al futuro con fiducia

Per la prima volta da cinque anni a questa parte (l’unico precedente risale all’edizione inaugurale del 2021) l’Italia ha chiuso senza medaglie nelle categorie assolute i Campionati Mondiali di iQFoil, portando a casa comunque dei feedback incoraggianti per il prosieguo del ciclo olimpico che culminerà nell’estate del 2028 in occasione delle Olimpiadi di Los Angeles.

Nelle acque britanniche di Weymouth e Portland ben tre velisti azzurri sono approdati alla fase finale della competizione giocandosi la possibilità di salire sul podio nella Medal Series ma fermandosi prima dell’ultimo atto. Rassegna iridata al di sotto delle aspettative soprattutto per le due stelle del windsurf tricolore Marta Maggetti (18ma, dovendo rimediare ad un pessimo day-1) e Nicolò Renna (nono overall, pagando a caro prezzo una caduta nel quarto di finale), che hanno dimostrato a tratti una velocità notevole e potranno continuare ad essere protagonisti anche nel prossimo biennio.

La vela italiana può però sorridere per la grande crescita di due giovani talenti in rampa di lancio che stanno bruciando le tappe e si avvicinano passo dopo passo all’élite globale della specialità. Stiamo parlando di Medea Falcioni e Federico Alan Pilloni, che hanno raccolto rispettivamente un settimo ed un sesto posto al Mondiale mostrando un potenziale enorme in prospettiva.

La quindicenne anconetana è una rising star conclamata e non deve stupire più di tanto il fatto di vederla disputare una semifinale mondiale alla sua prima vera stagione tra le senior (un risultato eccezionale alla sua età), ma va esaltata anche la costanza di rendimento evidenziata quest’anno dal cagliaritano classe 2006 con un podio a Hyeres, una medaglia agli Europei ed una semifinale ai Mondiali. Vedremo se la concorrenza interna consentirà ai nostri big di alzare ulteriormente l’asticella, rendendo ancor più appassionanti i probabili ballottaggi Falcioni/Maggetti e Renna/Pilloni in ottica Los Angeles 2028.