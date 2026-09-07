Vela, Italia grande protagonista nel day-1 ai Mondiali di iQFoil: quattro azzurri in top10

Prima giornata complessivamente positiva sul fronte italiano ai Campionati Mondiali di iQFoil 2026, in corso di svolgimento nella acque della Manica presso Weymouth (in Gran Bretagna). Day-1 in cui sono state completate quattro regate sia dalla singola flotta femminile che dalle due flotte maschili (gialla e blu), definendo una classifica provvisoria che vede nel complesso ben quattro azzurri in top10.

In attesa dell’esito di eventuali reclami, l’Italia può contare su tre uomini ed una donna virtualmente in zona qualificazione per la Medal Series. In campo maschile Nicolò Renna occupa la quinta piazza assoluta con 7 punti netti, Leonardo Tomasini è settimo overall (ma primo tra gli U23) con 9 punti e Federico Alan Pilloni decimo con 11 punti. Buon avvio anche per Manolo Modena, 19° con 19 punti, e per Luca Di Tomassi, 23° con 21 punti. Davanti a tutti un quartetto composto dal neerlandese Luuc Van Opzeeland, il polacco Pawel Tarnowski, il francese Nicolas Goyard e l’israeliano Yoav Omer con 5 punti a referto.

Bella partenza al femminile per la rising star azzurra Medea Falcioni, addirittura sesta assoluta con 16 punti netti ed in piena corsa per le posizioni che contano, ma può ritenersi soddisfatta anche Carola Colasanto, 12ma con 29 punti e a -2 dalla top10. Mondiale in salita per la campionessa olimpica in carica Marta Maggetti, che dovrà risalire nei prossimi giorni dalla 36ma piazza. Al comando l’israeliana Tamar Steinberg con un percorso netto.