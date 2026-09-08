Vela, Medea Falcioni e Nicolò Renna vicini alla top-3 ai Mondiali IQFoil!

Conferme e risalite. L’Italia continua a mantenere alta l’asticella nelle acque britanniche di Weymouth, località marittima che ospita questa settimana i Mondiali 2026 di vela, classe IQFoil. Dopo un primo giorno di regate leggermente contratto infatti Medea Falcioni ha avuto un miglioramento evidente, attestandosi ai piedi della top 3.

Precisamente l’azzurra ha collezionato 44 punti netti, nove in più rispetto a Stella Bilger, australiana che si è posizionata sul gradino più basso del podio virtuale con un riscontro di 33, lo stesso della britannica Emma Wilson, attualmente seconda. Prima in solitaria c’è invece l’israeliana Tamar Steinberg, la quale è arrivata a quota 13 punti netti. Fuori dalla top 30 le altre italiane: Sofia Renna al momento si trova al trentesimo posto con 129 seguita da Marta Maggetti, trentunesima con 129, e Carola Colasanto, terza con 133.

Tra gli uomini ha conservato un posto tra i primi cinque Nicolò Renna, appunto quinto con 19 e ad un passo dall’israeliano Tom Reuveny, quarto con 18 alle spalle del connazionale Yoav Omer, terzo con 16. Leader in solitaria invece lo statunitense Noah Lyons con 9 punti netti, mentre al secondo posto c’è l’olandese Luuc Van Opzeeland con 15.

Da citare poi quanto fatto da Leonardo Tomasini, decimo con 27 subito seguito da Federico Alan Pilloni, undicesimo con 31. Lievemente più staccato inoltre Luca Di Tomassi, tredicesimo con 40.