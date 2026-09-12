US Open 2026: Sabalenka contro Rybakina, una finale da numero uno

Non poteva davvero esserci una finale femminile migliore agli US Open. Lo scontro più atteso, la sfida tra l’attuale numero uno del mondo e chi lo sarà tra due giorni. Semplicemente Aryna Sabalenka contro Elena Rybakina, sicuramente il meglio che la WTA possa offrire in questo momento quando si gioca sul cemento.

Una sfida che si è già vista ad inizio anno, quando la bielorussa e la kazaka si sono contese il titolo agli Australian Open. In quella occasione fu Rybakina a vincere, conquistando così il suo secondo Slam della carriera. Un titolo Major che Sabalenka sta cercando in questo 2026 e che sicuramente le renderebbe più dolce il sorpasso della rivale lunedì nella classifica mondiale.

Per Sabalenka è la quarta finale consecutiva agli US Open e soprattutto va a caccia di una clamorosa tripletta di vittorie, che manca dai tempi di Serena Williams, che mise il suo nome nell’albo d’oro dal 2012 al 2014. Inoltre la bielorussa è la prima giocatrice a raggiungere otto finali Slam di fila sul cemento nell’Era Open, superando Steffi Graf e Martina Hingis. Per Rybakina, invece, è la prima finale della carriera a Flushing Meadows e la quarta in generale, con una sola sconfitta, maturata proprio contro Sabalenka agli Australian Open nel 2023.

Il percorso verso la finale è stato un po’ meno tortuoso per Sabalenka, anche se la bielorussa è arrivata molto vicina all’eliminazione nei quarti di finale contro Linda Noskova, vincendo al super tie-break e perdendo l’unico set di tutto il suo torneo. Dall’altra parte Rybakina ha avuto più difficoltà e non sono mancate le insidie, come nei quarti contro Qinwen Zheng e in semifinale con Coco Gauff, dove sono arrivate due vittorie in rimonta.

Sarà anche una sfida probabilmente psicologica, perchè in palio c’è probabilmente anche l’essere la vera numero uno del mondo, nonostante quello che la classifica lunedì dirà. Sabalenka ha voglia di dimostrare che, nonostante il sorpasso, sia ancora lei la più forte, soprattutto sul cemento; mentre per Rybakina è la grande occasione per far capire a tutto il mondo WTA che il primato in classifica è decisamente meritato.