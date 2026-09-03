US Open 2026, Sabalenka annichilisce Iatchenko e approda ai sedicesimi di finale

La numero uno del mondo scalda i motori e non lascia scampo alla sua malcapitata avversaria. Nel secondo turno del singolare femminile dello US Open la bielorussa Aryna Sabalenka annichilisce la russa Polina Iatchenko, numero 160 WTA, 6-1 6-1 in appena cinquantaquattro minuti di gioco. Nei sedicesimi la numero uno del tabellone sfiderà l’uzbeka Kamilla Rakhimova.

La bielorussa difende il turno di battuta inaugurale e sfrutta la seconda opportunità per operare il break del 2-0. Sabalenka concede solo quattro punti in battuta, in altrettanti turni, alla sua avversaria, le strappa altre due volte il servizio e firma il comodo 6-1 al primo set point.

La testa di serie numero uno riparte a testa bassa e timbra il break in apertura. La bielorussa toglie nuovamente il servizio alla rivale che però ha un sussulto d’orgoglio per il 3-1. Sabalenka non si lascia intimorire, continua a macinare gioco e chiude i conti quando trasforma il secondo match point per il definitivo 6-1.

Sabalenka chiude la propria prestazione con tre ace, commette due doppi falli e serve il 76% di prime. La numero uno del mondo vince il 75% di punti sulla prima e il 56% quando si affida alla seconda. La giocatrice bielorussa mette a referto ventiquattro colpi vincenti e commette sedici errori gratuiti per un saldo positivo di +8.